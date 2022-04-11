花蓮疫情延燒校園！多所學校緊急停課　徐榛蔚預告4／12至少+12

▲花蓮11日新增確診22例。（圖／花蓮縣政府提供，下同）

記者王兆麟／花蓮報導

疫情延燒不停，花蓮11日新增確診22例，各級學校也陸續出現確診案例，造成包括花蓮女中、蒙特梭利幼兒園均全校停課，東華附小、明義國小、自強國中及信義國小均預防性停課1天，進行全面性大清消。

其中學生數最多的明義國小11日上午9時突然宣布停課1天，隨後1400多名學生陸續被家長接走。校方表示，因接獲衛生局通知新增1名學生確診，環保局要到學校做清消，學校必須停課一天；確診學生班級則是停課10天。

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另外，光華國小三年級停課到4月22日，自強國中11日全校預防性停課，蒙特梭利幼兒園全校將停課至4月15日。信義國小幼兒園2例確診，4月11日至21日停課，全校今天預防性停課1天。

▲花蓮各級學校停課狀況。

國立東華大學附設實驗國民小學有學生確診，全校今天預防性停課1天，一年級確診個案班級今天起停課10天，線上教學已完成整備，依課表線上授課。

花蓮女中2名師生確診，自11日起停課至4月25日，採視訊教學。

縣長徐榛蔚指出，目前還有12例確診案例尚在疫調中，所以花蓮明天將會最少新增12例確診；而目前花蓮新冠疫情已燒入校園，所以光華國小、蒙特利梭幼兒園、自強國中、信義附幼、東華附小、明義國小與花蓮女中都在停課不停學的狀況中，並且要求縣內國中小學暫緩畢業旅行。