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「向企業家學習」講座 首場邀請黃文献董事長分享「點亮溫暖的心燈」

▲台南市勞工局與文化局合作辦理「向企業家學習」系列講座，藉由10位知名企業家與南方講堂創辦人王美霞老師對談，分享精采人生歷程。（圖／記者林悅翻攝，下同）

▲台南市勞工局與文化局合作辦理「向企業家學習」系列講座，藉由10位知名企業家與南方講堂創辦人王美霞老師對談，分享精采人生歷程。（圖／記者林悅翻攝，下同）

記者林悅／台南報導

為落實黃偉哲市長「希望家園」的施政願景，鼓勵大家持續學習、吸收新知，勞工局與文化局合作辦理「向企業家學習」系列講座，藉由10位知名企業家與南方講堂創辦人王美霞老師對談，分享精采人生歷程。

講座自4月16日起至12月17日止星期六14時30分-16時30分，於台南市立圖書館新總館6樓哇劇場辦理，首場邀請到璨揚企業股份有限公司黃文献董事長分享「點亮溫暖的心燈」，名額有限，歡迎市民朋友踴躍報名參加。

勞工局王鑫基局長表示，2021年邀請到台南知名作家及南方講堂創辦人王美霞老師撰寫「台南好職人」，這本以「人」為核心的專書，主要介紹台南職人在職場上奮鬥的故事，同時透過這本書傳達出臺南在地職人努力、不放棄的身影，讓社會大眾可以更加認識臺南職人精神及在專業領域的堅持，同時透過正向的影響力，鼓舞更多在職場上努力奮鬥、打拼的人。王鑫基說從專書中可以感受到成功的人具有「理念、堅持及永續」的人格特質，這場講座分別由跨老、中、青三代的10位企業家，藉由王美霞老師以引言人的角色進行交流，讓企業家們娓娓細訴創業來時路，以及開創事業的成功法則，相信一定會與市民朋友激盪出美麗的火花。

▲台南市勞工局與文化局合作辦理「向企業家學習」系列講座，藉由10位知名企業家與南方講堂創辦人王美霞老師對談，分享精采人生歷程。（圖／記者林悅翻攝，下同）

南方講堂創辦人王美霞說，本次可以策畫邀請這10位跨世代的典範，擔任「向企業家學習」的講座，這破天荒的卡司陣容相當難得。典範學習是一期一會的，也是改變人生的契機，邀請各位市民朋友一起聆聽企業家成功的故事。

▲台南市勞工局與文化局合作辦理「向企業家學習」系列講座，藉由10位知名企業家與南方講堂創辦人王美霞老師對談，分享精采人生歷程。（圖／記者林悅翻攝，下同）

「向企業家學習」10場系列講座主講人及講題分別為4月16日璨揚企業股份有限公司黃文献董事長談「點亮溫暖的心燈」、5月7日源源鋼藝王冠翔創辦人談「群眾募資創業完勝攻略」、6月18日瑩聯企業集團何錦榮董事長談「錦砂燕賞品人生」、7月2日直得科技股份有限公司陳麗芬董事長談「億載陽光，璀璨人生」、7月16日聯華生技股份有限公司沈碧蘭董事長談「勇敢試人生」、8月20日康那香企業股份有限公司戴榮吉董事長談「罩得住一世人的愛」、9月17日光洋應用材料科技股份有限公司馬堅勇董事長談「一馬當先，翻轉乾坤」、10月15日誠美地產開發股份有限公司陳百棟董事長談「百棟爺爺的雙城記」、11月12日生產力建設張忠弘董事長談「打造決策者的家」、12月17日黑橋牌香腸博物館陳春利董事長談「好心腸的堅持」，王鑫基說這10場講座場場精彩，透過這10位企業家作為社會正面能量的引子，指引大家勇於築夢、追夢與圓夢，讓更多人了解如何從零開始、創業艱辛、堅持的動力，也期許臺南在地職人對於產業一輩子的堅持與專注能被更多人看見，藉以鼓勵年輕一代更有意願投入想從事的專業領域。

「向企業家學習」系列講座，相關課程內容及報名方式可至台南市立圖書館網站進行報名https://www.tnpl.tn.edu.tw/za5046394228568467036/ActivityContent，名額有限，歡迎大家踴躍報名參加。

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