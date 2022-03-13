廣告教母余湘鼓勵年輕人打磨現在旅程　成就未來自己

▲廣告教母余湘鼓勵年輕人打磨現在旅程成就未來自己。（圖／記者楊漢聲翻攝）

記者楊漢聲／台東報導

面對現在社會進行式的快速變動，台東的年輕學子該如何增進自我的競爭力，台東縣政府13日下午2點在文化處演藝廳舉辦「夢想它、實現它」Dream it Be it台東女性余湘名人職場講座活動，邀請「廣告教母」余湘董事長，分享她從普通的上班族到商界舉足輕重的決策者，一路走來的心路歷程，也提供初出社會的新鮮人了解在職場洗禮中如何適應、穩定發展，在人生規劃中不斷地成長並規劃目標。

余湘在台上侃侃而談，散發自信與光采，用自身經歷，帶領現場逾6百位觀眾回想起在3、40年前的台灣，有著刻板性別角色分工及傳統保守風氣的社會氛圍下，認為在家庭照顧責任、相夫教子應為女性，如何從中造就一位從總機小妹到掌握超過百億預算的廣告商業鉅子，人生巔峰中又被命運開了一個玩笑，診斷腦血管動脈瘤，歷經三次腦部手術、艱困的復健旅程，並成功克服，透過她的故事經驗分享，帶給今日參與活動的觀眾帶來不一樣的啟發。

台東縣長饒慶鈴表示，很榮幸能邀請到余湘。台東在各項資源無法與西部縣市相比，但台東本身依然是有其優勢，培養出台東人堅忍的性情及不服輸的個性，正如同紅葉少棒隊、楊傳廣、郭婞淳等，每個人都是一步一腳印持續地在自我的人生路上挑戰，如何在有限的資源上創造出不輸他人的成果，正是台東正在努力實現的目標。

這場「『夢想它、實現它』Dream it Be it台東女性余湘名人職場講座」，透過余董事長的分享及經驗傳承，讓台東孩子勇於實踐夢想，也能和余湘董事長一樣從總機小妹變總裁。

台東縣政府社會處長陳淑蘭則指出，在饒縣長的政策安排下，除了推廣台東的慢經濟外，對於社福政策也大力支持，從福利政策到社會救助，秉持「給魚吃，不如給釣竿的理念」，在平日社會處也不遺餘力的舉辦各式講座、活動，提供就業諮詢，讓身處弱勢的民眾、婦女及青少年能有獲得維持自立的能力與專長，並善用自己的優勢描繪出專屬的人生藍圖。