大師名人講座　晶華集團南區副總裁李靖文分享服務創新

▲勞動部雲嘉南分署舉辦「大師名人講座」，邀請晶華國際酒店集團南區副總裁李靖文，分享創新服務。（圖／記者林悅翻攝，下同）

記者林悅／台南報導

勞動部雲嘉南分署18日在台南市新總圖舉辦「大師名人講座」，邀請晶華國際酒店集團南區副總裁李靖文，分享透過品牌差異化的經營，利用消費者需求推出創新服務，更跳脫舊式管理，提供「斜槓津貼」鼓勵員工多元學習，帶領團隊突破疫情困境，穩站台南飯店市場冠軍。

「創新是為了市場區隔」，為製造差異化、樹立獨特品牌形象，李靖文跳脫傳統飯店的行銷模式，推出包括馬卡龍升級版「微醺胖卡龍」、配合時事主打「魷魚遊戲-餅乾鐵盒」、「靚仔糖水」或是主打一站式婚宴服務等都成功創造媒體聲量，李靖文說，創造新的服務體驗，就必須持續將產品優化，把價值拉大。

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她強調，產品價值有80%是要靠出場後的加值服務來成為產業的利潤引擎，做好顧客關係，從顧客體驗方面去說故事、形塑品牌形象，這些都是拉高報酬的武器，想賺服務財，業者就需要改變製造導向的經營思維，不只賣產品，也賣服務與解決方案，進而提出完整的服務體驗。

另李靖文也活用多年人資主管的經歷大膽用才，提供「斜槓津貼」鼓勵員工發展多樣化職能，她說，員工如果願意多元學習，職務調配就會很彈性，也因此培養出一群身懷多項技能的生力軍，帶領團隊操辦臺灣第一名模林志玲的世紀婚禮，另在去年6月疫情嚴峻時，更獨排眾議開幕新飯店，沒想到3個月後就開始獲利。



李靖文說，不論事對旅客或是酒店員工，都秉持以人為本的初衷經營，在疫情紛紛拉警報時，臺南晶英酒店不以價格戰或裁員方式來減輕營運負擔，為保障員工工作權益，採取不減薪、不裁員的經營策略，反向讓員工消化過去及未來的休假，充滿電後再疫後續航前行。

講座現場也開放網路直播，吸引不少企業中高階主管參與，雲嘉南分署副分署長許慧香也出席聆聽講座，她說以創新思維製造需求，是服務業不變的價值，也能為品牌帶來加分效果，晶華集團的例子相當值得企業學習。

許慧香指出，為提供企業創新的經營思維，今年度的大師名人講座以「女性無所畏、職場新思維」為主軸，邀約8位在產業界各領域發光發熱的傑出女性，分享企業經營理念及人資專業新知，4月講座將邀請有鈑金女王稱號的澄茂企業總經理林洧緹分享經驗，詳情可上雲嘉南分署勞動力發展資源網(https://workforce.wda.gov.tw/)查詢，或洽專線(06)6985945轉1286。