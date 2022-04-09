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台南市勞工局「職場ㄟ大小事講座」　曾燦燈博士分享事業成功祕訣

▲台南市勞工局9日特別邀請到曾燦燈博士，以「2022年與成功有約」為主題，分享影響人生成敗的因素以及事業成功的秘訣。（圖／記者林悅翻攝，下同）

▲台南市勞工局9日特別邀請到曾燦燈博士，以「2022年與成功有約」為主題，分享影響人生成敗的因素以及事業成功的秘訣。（圖／記者林悅翻攝，下同）

記者林悅／台南報導

台南市勞工局每月在南門勞工育樂中心辦理「職場ㄟ大小事，分享創造共好」系列講座，邀請各領域專家、學者授課，作為市民知識分享共好平台，享受終身學習的樂趣，勞工局9日特別邀請到曾燦燈博士，以「2022年與成功有約」為主題，分享影響人生成敗的因素以及事業成功的秘訣。

▲台南市勞工局9日特別邀請到曾燦燈博士，以「2022年與成功有約」為主題，分享影響人生成敗的因素以及事業成功的秘訣。（圖／記者林悅翻攝，下同）

台南市勞工局王鑫基局長說，身處快速變遷的就業環境，除了努力工作之餘，許多人也想更進一步追求事業上的成功。王鑫基說任何成功並不是偶然的，重要的是要為成功找方法，不為失敗找藉口。曾燦燈在課程中分享成功的五大要素與成功的定義，他說要改變自己的命運，就要先從自己性格和心念去調整，從個人意識的改變，接下來產生一連串行動的改變、行為的改變、人格的改變，最終創造自己命運的改變，更勉勵學員只有自己能創造自己，只有自己能決定今後的人生。

▲台南市勞工局9日特別邀請到曾燦燈博士，以「2022年與成功有約」為主題，分享影響人生成敗的因素以及事業成功的秘訣。（圖／記者林悅翻攝，下同）▲台南市勞工局9日特別邀請到曾燦燈博士，以「2022年與成功有約」為主題，分享影響人生成敗的因素以及事業成功的秘訣。（圖／記者林悅翻攝，下同）

勞工局王鑫基局長表示，為打造勞工充電加值機會，勞工局每月辦理「職場ㄟ大小事，分享創造共好」系列講座活動，藉由講師豐富經歷與實務經驗扎根勞工教育，帶給市民朋友不一樣的感動。王鑫基說終身學習尤其重要，透過講座課程除能多方吸取他人經驗，持續提升自我能力，也能夠更加豐富自己的人生高度與廣度。許多學員表示今日的講座非常的精彩，曾博士在課程中鼓勵大家不要自我設限，要突破不要看破，做自己人生的建築師，讓學員們都覺得不虛此行、收獲滿滿。▲台南市勞工局9日特別邀請到曾燦燈博士，以「2022年與成功有約」為主題，分享影響人生成敗的因素以及事業成功的秘訣。（圖／記者林悅翻攝，下同）

「職場ㄟ大小事，分享創造共好」系列講座，預定在5月7日邀請到勞動部職安署鄒子廉署長分享「國家職業安全衛生展望」議題，相關課程內容及報名方式登載於勞工局網站，網址: https://goo.gl/KPJXmV，歡迎大家踴躍報名參加。

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