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日媒：憂台灣情勢　沖繩將成「自衛隊之島」

▲▼ 日本自衛隊成員2017年6月21日在埼玉縣Asaka基地參加演習。（圖／達志影像／美聯社）

▲報導指出，自衛隊因應周遭情勢，加速部署飛彈部隊與沿岸監視隊等。圖為自衛隊2017年在埼玉縣參加演習。（示意圖／達志影像／美聯社）

文／中央社

日媒報導指出，因應中國船隻持續入侵日本「領海」，擔憂「台灣有事」可能成真、周遭安保環境急速改變，自衛隊加速在沖繩縣部署飛彈部隊等，沖繩逐漸成為「自衛隊基地之島」。

日本時事通信社報導，沖繩在二戰後被美國接管，1972年行政權移交回日本；在今年迎來「本土復歸」50週年的沖繩縣，自衛隊因應周遭情勢，加速部署飛彈部隊與沿岸監視隊等，預料今後自衛隊的「西南轉進」也將繼續進行。

報導指出，當年沖繩回歸日本時，自衛隊隨之進駐，但部隊規模與據點相較受限，且二戰時沖繩曾發生慘烈的戰事，當地居民對日本本土與軍隊有強烈反感。

不過這種狀況因中國向東海發展而產生了轉機，從2000年代後，中國公船在釣魚台列嶼（日本稱「尖閣諸島」）周遭海域活動趨於頻繁，日本政府開始對西南諸島（九州最南端一直延伸到台灣北方的島鏈）的「防衛空窗地帶」展開部署。

陸上自衛隊相繼於2016年在與那國島、2019年在宮古島新設駐地，預定2022年度內也將在石垣島設駐地。沖繩本島上，2016年起組成航空自衛隊第9航空團。

沖繩縣政府統計，縣內的自衛隊設施共有47處，部署規模約8200人。

另一方面，1972年沖繩移交回日本時，美軍當時在沖繩有83處據點、占地2萬7893公頃；在當地居民不斷要求縮減規模下，至2020年時已減少到31處據點與1萬8484公頃。

▲▼ 日本沖繩縣嘉手納空軍基地。（圖／達志影像／美聯社）

▲ 圖為沖繩縣嘉手納空軍基地。（圖／達志影像／美聯社）

美國政府在2012年決定政策方針，將集中部署在沖繩的美軍陸戰隊分散至關島、夏威夷與澳洲，設想中國發動飛彈攻擊時，將損傷控制在最小範圍內；若這項政策完成，目前在沖繩約1萬9000人的美軍陸戰隊，將減少約一半人數，自衛隊將以與部分美軍換手的形式，正面面對中國。

報導說，中共總書記習近平去年7月在中共建黨百年慶祝活動時，重申解決台灣問題與祖國完全統一是歷史任務。台灣距離日本最南端的與那國島僅約110公里，前首相安倍晉三強調，武力犯台必定會對日本國土造成重大危險。

西太平洋的美中軍事平衡逐漸朝向中國優勢的方向傾斜，美國拜登政府期待同盟國日本能更積極參與。

日本首相岸田文雄政府將研議讓日本擁有攻擊敵方基地的能力（敵基地攻擊能力），防衛省著手將陸自的地對艦誘導彈射程長程化，推動在石垣島、宮古島、沖繩本島與鹿兒島縣奄美大島部署飛彈部隊的4處據點構想。

沖繩縣居民對於自衛隊逐漸進駐的想法呈現兩極化，有農民表達歡迎，認為將成為遏阻力，讓沖繩更為安全，今年2月的石垣市長選舉，也是贊成自衛隊進駐的現任市長當選連任第4屆。

但近期發生俄羅斯入侵烏克蘭戰事，軍事據點在戰爭下首當其衝，也有人擔心害怕自衛隊進駐會同時帶來風險。

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