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軍武 焦點 台灣 大陸 國際 軍聞社

美國對台「4100億軍售」遲交！　包括66架F-16還沒到貨

▲▼美軍F-16。（圖／路透社）

▲美國遲交的對台軍售，包括66架F-16戰機。（圖／路透社） 

記者林彥臣／綜合報導

美方的文件顯示，對台軍售的裝備，總共積壓了相當於價值142億美元（約4100億新台幣）的數量，這些軍備早在2019年就已經購買，由於華盛頓最近的注意力，都放在增援烏克蘭的軍備，因此有一些國會議員提醒，延遲交貨會削弱台灣抵抗中國入侵的能力。

根據《國防新聞》（Defense News）報導，受到疫情等因素的影響，導致美國售台軍購交貨延遲，眾議院亞太小組議員夏波（Steve Chabot）表示，外交事務委員會已在上周召開會議討論積壓問題。

夏波強調，我們需要確保也向台灣提供他們需要的援助，這樣他們就不會受到「中華人民共和國」的攻擊，很明顯，烏克蘭現在是眾人矚目的焦點，但我們最好不要忘記台灣，因為中國的行動越來越具有挑釁性。

▲▼漢光34號演習,愛國者飛彈,愛國者三型飛彈,空防,防空飛彈,美國對台軍售案,PAC-3。（圖／記者李毓康攝）

▲延壽的愛國者飛彈零件，也是遲交的重點項目之一。（圖／記者李毓康攝）

延遲交貨的軍售項目包括，以80億美元購買的66架 F-16 戰機以及6.2 億美元，用於延壽愛國者飛彈系統的零件，23.7億美元的魚叉飛彈，10億美元的AGM-84H增程型空對地飛彈（SLAM-ER）。

其他還有較小的「不對稱武器」軍售項目包括，刺針飛彈、重型魚雷、高機動火箭炮系統、帕拉丁自走砲（M109A6）、MS-110偵照莢艙和現場訊息通信系統。

《國防新聞》指出，美國國防部和台灣駐華盛頓外交辦公室，均未回應《國防新聞》關於積壓的置評請求。

《國防新聞》指出，但台灣駐美國特使蕭美琴上周在國會山敲響了警鐘，在與共和黨眾議員麥考爾（Mike McCaul）共進早餐時談到了這個問題，並推動台灣與美國兩年一度的「環太平洋海軍軍演」。

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