美國對台「4100億軍售」遲交！　包括66架F-16還沒到貨

「華府智庫戰爭研究所」(ISW,Institute for the Study of War)分析指出,俄軍痛失黑海艦隊旗艦「莫斯科號」(Moskva)將使其失去對烏克蘭南部海岸的海岸控制權,尤其是佔領烏南重要港市敖德薩(Odessa)變得非常困難。