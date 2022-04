▲俄軍損失黑海艦隊旗艦「莫斯科號」(Moskva),也使得佔領敖德薩變得更加困難。(圖/路透)



記者林彥臣/綜合報導

「華府智庫戰爭研究所」(ISW,Institute for the Study of War)分析指出,俄軍痛失黑海艦隊旗艦「莫斯科號」(Moskva)將使其失去對烏克蘭南部海岸的海岸控制權,尤其是佔領烏南重要港市敖德薩(Odessa)變得非常困難。

根據《紐約時報》報導,莫斯科號的主要作用是對烏克蘭後勤中心和機場發動精確巡弋飛彈攻擊,14日艦上發生火災導致俄軍將其他幾艘軍艦,撤退遠離烏克蘭海岸。

「華府智庫戰爭研究所」的分析指出,損失莫斯科號,將降低俄軍執行巡弋飛彈打擊的能力,但不太可能對俄羅斯的整體行動造成決定性打擊。

烏克蘭方面聲稱,反艦飛彈擊中莫斯科號,俄羅斯方面也否認這一點,西方情報部門目前也無法證實。

美國國防部一名高級官員認為,這艘船位於敖德薩以南約70英里處時發生火災,事件發生後,大約6艘俄羅斯船隻在黑海遠離烏克蘭海岸,這讓烏克蘭聲稱它用飛彈擊中了這艘船的說法更加可信。