彰化+4！關西營區阿兵哥母親確診　桃園夫妻返彰化傳3人

▲彰化4月11日新增4例居家隔離中發病。（圖／彰化縣政府提供）

記者唐詠絮／彰化報導

彰化今增4例居隔中發病確診，1名關西營區確診阿兵哥的媽媽外，其餘3例皆與北部生日聚會群聚案有關，彰化住在桃園女婿於3/31到北部參加生日聚會，清明節期間女兒帶2孫自桃園返回彰化娘家，4/5日女婿及女兒被通知與確診者接觸採檢確診，衛生局匡列彰化同住親屬隔離11人，老父母及讀高中孫女4/ 10日確診。

彰化縣政府4/11日防疫說明，縣長王惠美表示，今天新增4例，關西營區群聚案今日新增1人，是1名阿兵哥搭乘返鄉專車確診，期間到熱炒店用餐，弟弟及2名友人已經確診，其母親(50多歲)打完3劑疫苗，匡列隔離4/5日、8日採檢陰性，4/10日出現喉嚨乾、發燒，PCR採檢Ct值13。

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▲彰化4月11日關西營區群聚新增1例。（圖／彰化縣政府提供）

另外北部生日聚會群聚案新增3人確診，丈夫於3/31日自桃園到台北生日聚會，4/2日與妻子及2小孩返回彰化，丈夫先於4/3日出現肌肉痠痛、喉嚨痛及咳嗽，期間全家外出到縣內用餐購物及到台中旅遊，5日一家人離開彰化返回桃園，夫妻PCR採檢確診，彰化衛生局匡列隔離接觸11名家人。

衛生局進一步說明，個案父親(70歲)及母親(60歲)、就讀高中的外甥女，皆已打完2劑，4/6日匡列居家隔離，陸續出現喉嚨痛及咳嗽等症狀，PCR採檢分別為Ct值14、12及24。

王惠美呼籲，防疫仍不能鬆懈，並提醒縣民，仍要落實防疫，勤洗手、戴口罩，保持社交距離，一起守護健康家園。