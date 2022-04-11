涉搶轎爆流血衝突傷3警！彰檢明傳喚「白狼」　下令「抗傳即拘」

記者唐詠絮／彰化報導

大甲媽9日通過彰化市民生路，因統促黨總裁張安樂帶人身穿政黨服裝出現，硬闖管制區與警方爆發流血衝突，造成鐘姓副分局長及2名員警受傷，共有6名滋事份子依妨害公務及妨害秩序被逮捕，彰化地檢發傳票通知張安樂12日下午4點到地檢署報到，未到則將發拘票強制拘提，而張安樂天中午將會在嘉義新港受訪。

▲統促黨總裁張安闖大甲媽管制區，結果引爆衝突。（圖／記者唐詠絮攝）

大甲媽鑾轎9日晚間在行經彰化市三民路302巷時，張安樂率統促黨人員欲強力接轎，由於他們並未在接轎造冊名單內、甚至穿著政黨背心有政治力介入，不滿遭到彰化警分局長王國峯勸阻接轎，引發張安樂李姓乾女兒不滿「已經講好了，不可以這樣」，接著高喊「全部的人過來」，進而引爆推擠肢體衝突。

▲大甲媽遶境地虎堂成員丟水瓶男被逮。（圖／記者唐詠絮攝）

此衝突事件首當其衝的是彰化警分局副局長鐘振邦，他被數名推倒濺血受傷，接著統促黨與地虎堂成員一哄而上，引發3波衝突，警方當場依妨害公務等罪嫌逮捕6人，昨日再傳喚一名角頭到案說明。

彰化地檢署襄閱主任檢察官葉建成指出，6名滋事份子依妨害公務及妨害秩序被逮捕，其中2名未成年移送少年法庭審理、其餘4人分別以3萬至10萬元交保；另外檢察官傳喚張安樂12日下午到案說明，若未報到則將發拘票強制拘提，至於其李姓乾女兒當晚涉嫌帶頭衝，同樣涉教唆罪嫌，檢方也將另擇時間傳喚到案，至否外傳有紅色勢力介入也正在擴大調查。

▲地虎堂吳金虎女兒倒地受傷。（圖／記者唐詠絮攝）