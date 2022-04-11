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被要求篩檢！隔離男上車秒收開罰簡訊　理由「離開居家範圍」傻眼

▲▼ 。（圖／翻攝自巴哈姆特）

▲隔離者被要求要做篩檢，配合上車後卻收到通知開罰簡訊。（圖／翻攝自巴哈姆特）

網搜小組／鄺郁庭報導

「我坐著衛生所派來給我的車，去著政府叫我去的醫院篩檢，然後被政府靠北我人離開住家要罰我！」一名網友10日發文，說自己被匡列隔離，過程中配合自費搭計程車前往醫院篩檢，沒想到卻收到「違反居家隔離規定」的開罰通知，讓他氣到回覆罐頭簡訊，「腦子有洞！指揮中心怎麼不去做腦瘤篩檢？」

這位網友10日下午在《巴哈姆特》討論區發文，說他被匡列隔離已經很不爽，但還是想說沒事配合「坐牢幾天」，之後被要求篩檢，聽到搭車和篩檢費用都得自費，他也認吞「不差那點錢」，可接下來發生的事，讓他忍無可忍，「我做（坐）著衛生所派來給我的車，去著政府叫我去的醫院篩檢，然後被政府靠北我人離開住家要罰我，我真的是X你X！」

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▲▼ 。（圖／翻攝自巴哈姆特）

▲▼原PO貼出醫療費用收據和乘車證明。（圖／翻攝自巴哈姆特）

▲▼ 。（圖／翻攝自巴哈姆特）

原PO也在文中貼出計程車乘車證明，以及醫療費用收據，只見他是4月10日中午12點27分上車、44分下車，但42分還沒下車時，指揮中心就傳來訊息，「已離開居家範圍，請儘速回家，違反居家隔離／居加檢疫規定，違反規定將處以罰鍰，並進行強制安置。」讓他瞬間冒火、氣到開噴，「衛生所叫老子噴錢去坐防疫計程車去篩檢，你在這邊哭爸哭媽、腦子有洞，指揮中心怎麼不去做腦瘤篩檢？」

事後，苦主也將事件轉貼到爆廢公社，並更新貼文補充，他看到有人說系統不準，然後是自動發的、沒事，「其實重點不是有沒有事，而是如果不準確，就不要做這系統恐嚇人民，今天詐騙集團詐騙簡訊也是系統自動發的啊！啊有人被騙到擔心受怕就活該喔？」

▲▼ 。（圖／翻攝自巴哈姆特）

▲苦主氣到回覆通知的訊息。（圖／翻攝自巴哈姆特）

二更時他也指出，現在的問題不是還沒確定有沒有罰錢，而是如果真的罰了，「那我收到了和事實不符的罰單是要我去跑行政救濟ㄟ！最後麻煩到的是我、不是政府，等於擾民系統」；但若是沒開罰，「還是會被噁心到，就像收到援交或詐騙簡訊一樣」，而不管有沒有被罰款，「這還是政府浪費你們的納稅錢，建的唬爛系統喔！那這不就更糟糕了？」

不過，稍早本站報導《居隔「安排採檢」卻收電子圍籬警告！他氣炸髒話連飆　衛生局給答案》，指揮中心與新北市衛生局已給出回覆，雙方皆表示，電子圍籬在隔離期間都不會關閉，移動時確實會收到相關簡訊，但如果是依照政府規定前往採檢，並不會因此受罰，請民眾不用太過緊張。

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