關西營區延燒熱炒店！同學妻發燒確診　踏過彰化6鄉鎮　

▲田中火車站清消。（圖／彰化縣政府提供）

記者唐詠絮／彰化報導

彰化關西營區群聚案到熱炒店持續延燒，今(10)日新增1例居家隔離中發病，縣府指出，1名高中同學的妻子(20多歲)施打2劑BNT，與丈夫去熱炒店參加同學會餐敘，4月5日、7日PCR採檢陰性，直至昨(9)日發燒，第3次採檢Ct值15.8，期間到過溪州、花壇及北斗啖土羊肉吃美食、線西觀光工廠、田中及員林搭火車。

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▲彰化4月10日新增1例熱炒店確診。（圖／彰化縣政府提供）

關西營區確診阿兵哥清明連假搭乘返鄉專車回家，與10名高中同學及友人在熱炒店餐聚，繼昨日1名確診軍人是在高中同學熱炒店餐聚後，同住父親(約50歲)4月7日出現喉嚨痛及流鼻水等症狀，隔天PCR採檢Ct值18確診後，彰化縣政府今天再新增1例居隔中發病(未列案號)，同樣是熱炒店餐聚後發病，已有4人確診。

▲彰化4月10日確診者足跡。（圖／彰化縣政府提供）

衛生局公布最新的確診者7處足跡，4月2日12時-13時阿每溪州羊肉爐；4月4日16時30分-18時線西鄉台灣優格餅乾學院、18時35分-19時50分花壇相廣東汕頭正宗沙茶爐；4月5日上午9時-9時53分員林火車站(區間車2164車次，09:53員林上車、10:24新烏日下車)、15時19分至15時40分田中火車站(區間車2183車次，14時04分田中站上車、15時19分台中下車) 、18時35分-20時50分北斗鎮奠安宮美食街內用區、4月6日12時15分-12時45分田中火車站(區間車2194車次，12時45分田中站上車、13時37分台中下車)。

▲彰化4月10日新增1例居隔確診。（圖／彰化縣政府提供）

衛生局長葉彥伯同時呼籲民眾若自出入場所10天起，出現呼吸及上呼道、腹瀉、嗅味覺異常等不適症狀，應盡速戴口罩就醫、並告知醫師活動接觸史，並通報彰化縣衛生局。

▲花壇清消。（圖／彰化縣政府提供）