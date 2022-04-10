外縣市6確診宜蘭足跡曝　綠博、寒沐飯店、林場肉羹入列

▲外縣市6確診宜蘭足跡曝。（圖／宜縣府提供，下同）

記者游芳男／宜蘭報導

宜蘭衛生局4/10公布外縣市6確診宜蘭足跡，上榜的有宜蘭綠博、礁溪寒沐飯店、張美阿嬤農場、綺麗觀光工廠、林場肉羹、福哥甕窯雞、東澳灣野營等場所，宜蘭縣長林姿妙表示，疫情不斷擴散，請縣民朋友一定要隨時注意身體狀況，有疑慮立刻篩檢，縣政府跟大家站在一起共同對抗病毒。

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宜蘭衛生局10公布的外縣市確診者足跡如下：

案25945—4月3日上午10時，在張美阿嬤農場-看動物(三星鄉行健溪一路二段161號)；4月3日上午11時，在蔥寶寶體驗農場(三星鄉大德路三段79號)；4月3日下午4時，在三富休閒農場(冬山鄉中山村新寮二路161巷88號)。4月4日上午11時，在冬瓜山老街米食小館 (冬山鄉冬山路194號)；4月4日上午11時用完餐後，在冬山火車站下幼兒活動設施(冬山鄉中正路1號)；4月4日下午1時至2時，在冬山河生態綠舟(冬山鄉冬山路二段172號)；4月4日下午3時，在冬山河生態綠舟搭船遊河(冬山鄉冬山路二段172號)；4月4日下午3時搭船完後，在童言童語民宿(羅東鎮天津路59號2樓)；4月4日晚上6時，在羅東茶宴餐廳(羅東鎮倉前路30號)。4月5日上午8時，在林場肉羹(羅東鎮中正北路109號)。

案26651—4月3日下午2時至3時，在粉鳥林阿滿姨小吃部(蘇澳鎮東澳里粉鳥林5號)；4月3日下午3時至4時，在奇麗灣珍奶文化館(蘇澳鎮頂強路23號)；4月3日下午5時至4月4日中午12時，在北宜親子會館(頭城鎮北宜路一段352號)。

案26578—4月3日上午9時至11時，在綺麗觀光工廠(蘇澳鎮利工一路一段6號)；4月3日中午12時30分至下午1時30分，在蒸煮流野海鮮店(蘇澳鎮南寧路5號)；4月3日下午5時30分至晚上7時30分，在木棉道美學商旅(羅東鎮中山路三段306號)。4月4日上午10時30分至中午12時，在忍者村NINJA TOTOLO(礁溪鄉匏杓崙路95-6號 )；4月4日中午12時30分至下午1時30分，在福哥甕窯雞(礁溪鄉白雲三路11號)。

案27235—4月8日下午2時30分至4時30分，在礁溪寒沐飯店B1(礁溪鄉健康路1號)；4月8日下午4時37分至4時47分，在7-11湯圍門市(礁溪鄉礁溪路五段51號)。

案26921—4月4日上午10時至中午12時，在九寮溪生態園區(大同鄉)；4月4日中午12時10分至下午1時30分，在山舍餐廳(大同鄉鹿場路10號)；4月4日下午3時至3時20分，在三星四季文化工作室(三星鄉行健二路二段275號)；4月4日下午3時50分至4時10分，在三星青蔥文化館 (三星鄉中山路二段41號)。

案26989—4月5日、4月6日及4月7日全日，在東澳灣野營。