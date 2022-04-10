好友突傳醫院照「我確診」！他急關心卻收「4字回應」　全場笑翻

▲好友的回應讓眾人笑翻。（圖／翻攝自Dcard）

記者施怡妏／綜合報導

國內本土疫情持續升溫，今（10日）更增431例本土確診，不過，指揮中心指出，雖然確診數多，但這波Omicron的輕症或無症狀比例高達99.68%。一名網友日前收到好友的訊息，表示確診新冠肺炎，人在醫院病床上，他很緊張詢問好友身體狀況，沒想到好友竟然傳一串網址，並留下4字，全場秒噴笑。

原PO在Dcard上發文，「朋友確診新冠會不會怎麼樣？」朋友日前突然傳訊息，表示自己確診新冠肺炎，不過好友看起來一點都不緊張，還拍了一張躺在醫院病床上看電視的照片。他先是傳了2個問號表示驚訝，接著急問「真假」、「你在哪」，沒想到好友下秒就傳了「指揮中心記者會live直播」的連結網址，並搞笑說「看我登場」。

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貼文一出，網友們笑翻，「你朋友的反應感覺好可愛」、「怎麼有點好笑哈哈哈好可愛」、「好有趣的朋友」、「你朋友還可以跟你打哈哈，那應該沒事啦」、「你朋友很樂觀」、「看我登場，驚艷亮相」、「還好不是說看我登出」。

另外，也有網友表示不用擔心，「如果有打疫苗不用太擔心，目前基本上已經偏流感化了」、「我表姐打過三劑疫苗也是確診，她在新加坡工作，也是像感冒一樣一週左右就好了」、「我很多朋友在加拿大確診了（我現在在台灣），他們也都說沒感覺，兩天就好了，跟感冒差不多」。