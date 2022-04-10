宜蘭兩傳播鏈持續燒！舞蹈班+5、家庭群聚+7

▲宜蘭4/10新增12例，5例是舞蹈班傳播鏈，7例家庭聚會。（圖／宜縣府提供，下同）

記者游芳男／宜蘭報導

宜蘭4/10新增12例（2例暫無案號），5例是舞蹈班傳播鏈居家隔離陰轉陽，至今舞蹈班傳播鏈共有41人染疫。另7例是9日爆發的家庭聚會新增案例，家庭聚會傳播鏈已有一家4口全染疫，照顧這一家人的舅舅也染疫。宜蘭縣長林姿妙表示，疫情不斷擴散，請縣民朋友一定要隨時注意身體狀況，有疑慮立刻篩檢，縣政府跟大家站在一起共同對抗病毒。

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宜蘭衛生局表示，今（10）日新增的5例中，是舞蹈教室相關個案，案27332、案27333、案27334及案27335皆是居隔期間陰轉陽。而案27238為案24544的爸爸，衛生局再次疫調時發現爸爸和個案曾有接觸，因此匡列檢測，結果為陽性而確診，這5例CT值在14.6至23.4之間。

至於昨（9）日公布的1起家庭群聚案，除了已說明的4個確診個案（案26997號、案26998號、案27237號、案27239號），醫療團隊昨（9）日緊急進入某國小增設篩檢站，師生及家長共篩檢639人，篩檢出3名陽性個案，為案27330、案27331及案27336，3人為母女關係。

其中案27336為26998同班同學，案27330為案27336的姐姐，案27331號為她們的媽媽。衛生局持續匡列家庭接觸者，再發現案27336的爸爸（尚未有案號）、舅舅（尚未有案號）篩檢也為陽性。衛生局針對此起延伸的家戶感染案，持續疫調及個案追蹤管理。

另外，案27328及案27329皆為10多歲女性，是一對姊妹，案27328號為案26601的接觸者，曾於4月3日及4月5日一起玩耍；得知案26601確診後，因姊妹兩人也出現症狀，自行前往社區篩檢站篩檢，結果皆為陽性確診，Ct值分別為13.9及15.2。由於案27328為聖護專科學校的學生，衛生局緊急與校方聯繫，今（10）日下午針對全校師生展開篩檢。另姊姊（案27329號）所屬的職場相關人員也將進行匡列及隔離。