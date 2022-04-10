快訊／三峽群聚趨緩！居隔陰轉陽佔個案8成　侯友宜：疫情正在收斂當中

記者杜冠霖／新北報導

中央流行疫情指揮中心10日公布國內新增431例本土個案，新北市佔144例，其中，25例與三峽傳播鏈有關，新北市長侯友宜表示，新增25例有21例居隔陰轉陽，整個感染鏈狀況比前幾天好很多、也正在收斂當中。

對於三峽傳播鏈，侯友宜指出，整個狀況比前幾天好很多，確診數新增25例，4例匡列採檢，另外21例居家隔離陰轉陽，基本上學校師生、家長部分的疫情已經漸漸在收斂當中，但也有新個案出現，所以還是要密切掌握。

▼案23396個案關係圖。（圖／新北市府提供）

