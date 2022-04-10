普丁欽點「敘利亞屠夫」指揮烏東之戰　曾冷血用化武殘殺數千人

▲普丁欽點「敘利亞屠夫」負責指揮下一階段進攻烏克蘭的行動。（圖／翻攝自推特／@olex_scherba）

記者張寧倢／綜合外電報導

英國BBC於9日報導指出，克里姆林宮已經任命俄羅斯南部軍區指揮官德沃尼科夫（Aleksandr Dvornikov）將軍負責指揮入侵烏克蘭的下一階段攻勢，要他攻下烏東的頓巴斯地區。《每日郵報》報導，德沃尼科夫是被普丁欽點的「敘利亞屠夫」，曾在敘利亞戰爭中下令使用化學武器、狂轟濫炸，造成數千平民傷亡。

BBC援引西方官員說法稱，克里姆林宮已任命德沃尼科夫負責指揮在烏克蘭的下一波行動。美國《紐約時報》則引述美國官員指出，在德沃尼科夫被任命之前，俄軍並沒有任何中央司令官來指揮在烏克蘭的地面部隊。此前，在占領烏克蘭首都的行動失敗後，俄軍已撤出基輔與切爾尼戈夫的陣地，進入白俄羅斯和俄國西部進行補給與重新集結。

英國《每日郵報》指出，俄羅斯總統普丁欽點德沃尼科夫，要他攻下整個頓巴斯地區，而德沃尼科夫2015年9月起成為駐敘利亞俄軍的首任指揮官，2016年起負責指揮當地作戰，長達1年的期間內，他下令動用化學武器和無差別空襲，造成當地數千名平民傷亡。報導提到，60歲的德沃尼科夫將軍多年來以冷酷無情聞名，又被稱為「敘利亞屠夫」。

BBC: Валерия Герасимова отстранили от командования российскими войсками на Украине. Причина — «очень плохая координация» войск.



Теперь штаб возглавит командующий Южным военным округом Александр Дворников. Он командовал войсками РФ в Сирии, за что был удостоен звания Героя России pic.twitter.com/WJRjjWj1Ye — SVTV NEWS (@svtv_news) April 9, 2022

據悉，德沃尼科夫在俄羅斯兼併克里米亞後，還被普丁賦予監視黑海與克里米亞半島的重責大任，並且熟悉頓巴斯戰場，他的戰場情報能力顯然受到西方將領的高度重視。報導稱，北約高層已將德沃尼科夫的戰績和戰術偏好，建立一個分析資料庫，以便預測他未來幾周可能做出的調度與決策。

此前，俄羅斯在烏東克拉莫托斯克（Kramatorsk）車站動用「圓點飛彈」（北約代號SS-21聖甲蟲飛彈）進行轟炸，造成至少52名準備撤離的平民死亡，其中包含5名孩童。有西方官員分析，下令發動這場襲擊的可能就是新任命的「敘利亞屠夫」德沃尼科夫，但官員們表示，除非俄軍往後的進攻變得更有效率，否則他可能很難取悅普丁。

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