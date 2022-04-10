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英曝俄軍殘酷手段：把烏克蘭平民當人肉盾牌　在民宅內埋地雷

▲▼馬卡里夫（Makariv）。（圖／翻攝自推特「@KyivIndependent」）

▲基輔周邊城市留下大量俄軍攻擊、殺害平民的證據。（圖／翻攝自推特「@KyivIndependent」）

記者張靖榕／綜合外電報導

英國情報機構9日更新俄烏戰況，指出俄軍從烏克蘭北部戰線撤退後，當地留下大量非戰鬥人員遭俄軍迫害的證據，除了布查（Bucha）亂葬崗外，俄軍還挾持平民當作人肉盾牌，甚至在民宅內裝置地雷。首相強生（Boris Johnson）9日突訪基輔，在烏克蘭總統澤倫斯基的介紹下，實地了解基輔情況。

CNN報導，英國情報機構針對俄烏戰況更新，烏克蘭北部戰線遺留俄軍「不成比例地針對非戰鬥人員」進行攻擊的證據，「俄軍持續利用簡易爆炸裝置（IED）造成人員傷亡，打擊士氣，並限制烏克蘭人民的行動自由。」

更新中還指出，儘管有造成大量平民連帶傷亡的高風險，俄軍仍持續轟炸建築設施，包括轟炸魯比日內（Rubizhne）的一處硝酸槽。

▲▼首相強生（Boris Johnson）9日突訪基輔，在烏克蘭總統澤倫斯基的介紹下，了解基輔情況。。（圖／達志影像／美聯社）

強生在俄軍撤退後的基輔街頭行走，澤倫斯基向他介紹現況。（圖／達志影像／美聯社）

英國首相強生9日突襲訪問基輔，英國和烏克蘭事情對於此次行程保密到家，直到雙方元首會面後才公開消息。強生和澤倫斯基進行會談外，還與澤倫斯基一同走上基輔街頭，了解戰地情況。

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