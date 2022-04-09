陸證監會主席：加快推動企業境外發行上市監管新規落地

▲大陸證監會主席易會滿。（圖／翻攝中國發展高層論壇）



記者蔡紹堅／綜合報導

中國大陸證監會主席易會滿9日表示，將加快推動企業境外發行上市監管新規落地，保持境外上市渠道暢通，支持中國企業依法合規利用兩個市場、兩種資源更好發展，按照「尊重國際慣例、遵守國內法規」的原則，推動中美審計監管合作取得成果。

易會滿在中國上市公司協會第三屆會員代表大會上指出，資本市場高水平開放的步伐不會變，將抓緊研究推出新一輪自主開放務實舉措，穩步擴大滬深港通標的範圍，推動滬倫通機制拓展優化，穩步擴大商品和金融期貨市場雙向開放，豐富國際化品種供給，全面提升資本市場制度競爭力。

易會滿強調，將加快推動企業境外發行上市監管新規落地，保持境外上市渠道暢通，支持我國企業依法合規利用兩個市場、兩種資源更好發展，按照「尊重國際慣例、遵守國內法規」的原則，推動中美審計監管合作取得成果，為資本市場高水平開放構建可預期的國際監管環境。

另外，易會滿也提到，中國上市公司規模快速增長，實體經濟「基本盤」地位更加鞏固，截至今年3月底，境內上市公司共4782家，總市值80.7兆元人民幣，規模穩居全球第二；上市公司家數、市值與2018年底相比分別增長33.4%和85.3%。

易會滿還說，實體上市公司利潤佔規模以上工業企業利潤的比重，由2018年的近四成增長到目前的約半數；上市公司繳納的稅費，相當於全國稅收收入的近1/4，上市公司的國民經濟支柱地位更加彰顯。