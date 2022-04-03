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大陸罕見讓步！　擬修法「允許中企可向美提供審計資料」

▲▼中國讓步修法規允許中企可向美提供審計資料。（圖／翻攝自央廣網）

▲大陸擬修法規允許中企可向美提供審計資料。（圖／翻攝自央廣網）

記者鄭思楠／綜合報導

美中金融戰重挫在美上市中概股，大陸罕見讓步。大陸證券監督管理委員會2日發布「關於加強境內企業境外發行證券和上市相關保密和檔案管理工作的規定（徵求意見稿）」，擬將消除海外監管機構取得中企審計資料的障礙，外界解讀，這是中美審計監管合作的積極訊息。

中國證券監督管理委員會2日宣布，與財政部、國家保密局、國家檔案局對「關於加強在境外發行證券與上市相關保密和檔案管理工作的規定」進行修訂，對外公開徵求意見。

證監會官網指出，此次修正「規定」，主要是針對境外上市涉及的相關保密和檔案管理工作提供更加清晰的指引，證監會也表示，堅定支持企業根據自身意願自主選擇上市地。

在保密跟檔案管理工作上，證監會提到，實踐上企業向有關證券公司、證券服務機構提供包含涉密或敏感資訊的文件、資料應屬極少數情況。如因審計工作需要確有必要提供的，「規定」重申企業須按照相關法律法規履行必要的審批或備案程序，並要求企業保留履行程序和提供資訊的相關紀錄並向仲介機構提供書面說明，不會給企業帶來過高的合規成本。

而頗受關注的跨境監管問題，此次「規定」修訂，刪除了原版關於「現場檢查應以我國監管機構為主進行，或者依賴我國監管機構的檢查結果」的表述，證監會指出，這體現了監管部門對跨境審計監管合作一貫的開放態度，也符合相關國際慣行做法，將為安全、高效開展包括聯合檢查在內的跨境監管合作提供制度保障。

美國之音報導，每一家在紐約上市的公司，都必須按規定向美國監管機構提供財務和審計數據和報告；唯獨來自中國的上市公司拒絕。美方所需的信息只能來自中國監管機構，引發美方不滿，要求在2024年前完全合規。

美國證券交易委員會（SEC）於3月相繼祭出3波中企退市風險名單共11家。百濟神州、百勝中國、再鼎醫藥、盛美半導體、和黃醫藥名列其中，申辯提交截止時間為3月29日，現則已經轉入確定名單。微博則是第6間被點名的中概股；當地時間3月30日SEC再將百度、愛奇藝、富途控股、凱信遠達醫藥和Nocera等5家中企列入退市風險名單。

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