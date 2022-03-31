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百度、愛奇藝被美列退市風險名單　陸證監會：美監管部門正常程序

▲▼美股,華爾街,股市,。（圖／路透社）

▲多家陸企被美列入退市風險名單。（圖／路透社）

記者蔡紹堅／綜合報導

百度、愛奇藝等多家大陸企業近日被美國證券交易委員會（SEC）列入退市風險名單，再度引起市場對中概股前景的擔憂。對此，大陸證監會表示，經向美SEC了解，這是美國監管部門執行《外國公司問責法》的正常程序，列入清單的公司是否在未來兩年真正退市，最終取決於中美審計監管合作的進展與結果。

證監會指出，中美監管部門進行了富有成效的對話，都有意願解決分歧和問題﹔一些企業被SEC列入有退市風險清單是美國監管部門的正常程序。

證監會提到，雙方監管部門進行了深思熟慮、相互尊重和富有成效的對話。自去年8月以來，中國証監會主席易會滿和根斯勒主席已三次召開視頻會議，商討解決中美審計監管合作中的遺留問題。

證監會說，中方與美國公眾公司會計監督委員會（PCAOB）更是進行了多輪坦誠、專業和高效的會談，總體進展順利，雙方的溝通還將繼續，「雙方都有意願解決分歧和問題，最終結果如何，要看雙方的智慧和初心。」

證監會還說，對於一些企業被SEC列入有退市風險的清單，經向美國SEC了解，這是美國監管部門執行《外國公司問責法》的一個正常程序，列入清單的公司是否在未來兩年真正退市，最終取決於中美審計監管合作的進展與結果。

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