生子送北海道屋！屏東億元男超猛徵婚　8女喊「yes」1人明天見面　

▲屏東伍姓男子臉書徵婚 。（圖／伍姓男子與民眾提供，下同）

記者陳崑福／屏東報導

屏東縣伍姓男子在臉書po文徵婚，還開出條件只要交友成功送iPhone13手機，一旦結婚生子生一個孩子就送一間北海道房子。消息曝光，迄9日上午，已有8名女網友與他聯繫，伍明天更將和其中一人相約見面。

42歲的伍姓男，在臉書po出自宅照片，並發文「這是我家，房子三間，土地兩筆，在屏東科學園區（屏東高鐵站預定地）附近，平常興趣是旅行，誠心找女友，成功交往者送iPhone 13乙支，意者請私訊，謝謝（希望35歲以下，BMI正常，有正當工作者）」。

隨後又加碼PＯ出2張日本北海道的樓房外觀圖，並稱，「《徵老婆文》只要結婚生子，生一個送北海道房子一間，意者私訊，我不菸小酌不檳榔（希望35歲以下，BMI正常，有正當工作者）」。

po文後引來網友熱議，有人狠酸「你說三間就三間啊」、「我也有10間」；消息曝光後，他先前接受媒體採訪表示，自己是大學畢業，曾環遊過世界38個國家，3年多前才去過南極洲。在日本北海道也有房子，而家族先前曾經營酪牛事業，展現他的財力。

而雖有女網友表示，這種交友方式「看起怪怪的」，不會去接受；但迄早上為止，他表示已接獲8名女網友聯絡，其中一位約在明天見面。由於他財力被評估上億元，是否因此擔心會被騙，他表示，相信自己的判斷力，不會擔心，而強調，「自己的誠心徵友，真的希望碰到有緣人。」