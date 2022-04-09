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社會 社會焦點 保障人權

屏東娛樂圈9確診...「天上人間」多好玩？　老司機：進去不想出來

▲屏東縣9日公佈14人確診 。（圖／記者陳崑福翻攝）

▲屏東縣9日公佈14人確診 。（圖／記者陳崑福翻攝，下同）

記者陳崑福／屏東報導

屏東縣今(9)日公佈新增14例確診個案，是有史以來群聚感染最多人的1次，其中9例是因為一名與高雄八大行業有接觸的客人，到九如鄉「天上人間」小吃部消費後傳染給客人、員工，其中一人是白牌車司機，縣府衛生局已匡列187人採檢，含173人居家隔離、14人自主健康管理，同步隨疫調持續匡列中；潘孟安縣長表示，多數案例為娛樂場所群聚，縣府也由警察局加強特殊娛樂場所防疫查核，務必阻斷可能的傳播鏈。

▲屏東縣9日公佈14人確診 。（圖／記者陳崑福翻攝）

▲屏東縣9日公佈14人確診 。（圖／記者陳崑福翻攝）

消息傳開，有網友問「天上人間」是什麼小吃部、「是家庭沒有溫暖嗎？」；有網友PO文「進去就不想出來」；縣府表示，該小吃部在傳出疫情後已暫時歇業，進行清消作業 。

▲天上人間清消 。（圖／記者陳崑福翻攝）

▲天上人間清消 。

不過，由於9名確診者足跡達24處，其中還有車城福安宮及東港有名的海產店，讓網友特別有感。

▲車城福安宮清消 。（圖／記者陳崑福翻攝）

▲車城福安宮清消 。（圖／記者陳崑福翻攝）

屏東縣政府下午公佈新增14例，分別是九如天上人間小吃部聚案有9例，分別是案26678、案26679、案26680、案26681、案26792、案26959、案26960、案26962、案26963)

另高雄某娛樂場所相關：1例(案26791)；花蓮群聚案：1例(案26682)《陰轉陽》；小琉球篩檢站：1例(案26529)；高雄確診案例接觸者：2例 (案26961、案26964)。縣府籲請民眾做好防疫，儘快施打3劑疫苗，保護自己也保護他人。

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