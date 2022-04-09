台南+6！2人曾去墾丁台灣祭　足跡：三井outlet、正忠排骨入列

▲台南市長黃偉哲公布台南9日新增6名COVID-19本土個案，及4名外縣市確診個案台南市活動足跡，個案足跡重疊或相關，請至各區衛生所領取家用快篩，並配合於24小時內回覆篩檢結果。（圖／記者林悅翻攝，下同）

記者林悅／台南報導

台南市長黃偉哲公布台南9日新增6名COVID-19本土個案，分別為歸仁區20多歲女性個案26523、20多歲男性個案26524、30多歲女性案26525、30多歲女性案26526、20多歲女性案26527以及北區30多歲女性案26782。

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另有3名新北市個案25321、25322、25323及1名台北市個案25495等4人於台南市活動的足跡；若市民與近日台南市府公布的個案足跡重疊或相關，請於9日、10日下午2時至5時持身分證至各區衛生所領取家用快篩，並配合於24小時內回覆篩檢結果。

歸仁區個案26523、26524係朋友，於4月2日一同前往屏東墾丁台灣祭，案26523於5日出現鼻塞、喉嚨痛症狀，隔日以家用快篩結果陰性，7日因症狀未改善，至醫院採檢PCR陽性確診；Ct值16.1。案26523可傳染期間於台南市的活動範圍包含星巴克台南高鐵門市、加賀屋、Mister donut台南高鐵門市、正忠排骨飯等地。案26524前往墾丁台灣祭之後，6日出現發燒、流鼻水症狀，7日與案26523至醫院採檢，PCR陽性確診；Ct值33.15。

另3名歸仁區女性個案26525、26526、26527與個案26152、26153一同至花蓮旅遊，4月3日晚間9時許於花蓮奧斯卡音樂餐廳用餐，與確診者足跡重疊；3人當中有2人陸續於6日、7日喉嚨痛、全身倦怠，1人無症狀，因被匡列為案26152、26153相關接觸者而被安排至醫院採檢，結果陽性確診，3名個案Ct值分別為23.12、11.2、13.9。3人4月5日、6日曾到過歸仁區三井outlet、東區波哥茶飲、豆腐村、北區好市多。

北區30多歲女性個案26782本月5日曾前往高雄市個案25872家中，6日及7日另前往北區好市多、安南區李記麻辣涼麵，8日出現症狀，至診所快篩陽性，轉介至醫院採檢PCR陽性確診；Ct值13.2。

新北市個案25321、25322、25323分別為10多歲、40多歲、未滿10歲女性，本月3日、4日至台南市遊玩，活動範圍包含白河區萬里長城、海王子庭園餐廳、新營區天鵝湖水上公園、台灣菸酒隆田酒廠展售中心、歸仁區三井outlet、四草綠色隧道等地；期間分別出現發燒、喉嚨痛、腹瀉等症狀後安排採檢確診，3人Ct值26.53、16.38、22.69。

台北市20多歲男性個案25495於3月31日自行駕車前往東區育樂街10號美食館、麻豆區阿蘭碗粿，4月1日頭痛、流鼻水、四肢無力；3日因被匡列為某牙醫診所相關接觸者，安排至醫院採檢PCR陽性確診，Ct值34.6。

台南市4月8日上、下午分別於南區松柏育樂中心、麻豆三洽宮、關廟區山西宮開設社區篩檢站，總計篩檢1444人，結果皆為陰性；黃偉哲市長提醒市民務必完整接種COVID-19疫苗及追加劑，外出落實個人防疫措施。