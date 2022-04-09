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想放假隨媽祖遶境才越獄　獄方：2年已放9次假...上個月才回家

記者沈繼昌／桃園報導

法務部矯正署八德外役監8日爆發受刑人脫逃事件，所幸龜山警方於9小時內將林姓嫌犯從台中市清水區緝捕歸案，八德外役監副典獄長許國賢受訪時指出，林上月才放假返家，服刑2年期間已有9次放假，平時表現正常，發生脫逃事件後，獄方將加強輔導其他受刑人情緒管控問題，以避免類似狀況再度上演。

▲八德外役監副典獄長許國賢說明林姓受刑人脫逃經過。（圖／記者沈繼昌攝）

▲八德外役監副典獄長許國賢說明林姓受刑人脫逃經過。（圖／記者沈繼昌攝）

▲林姓受刑人昨天脫逃後，隨即竊取路旁自行車脫逃，被監視畫面清楚錄下。（圖／記者沈繼昌攝）

▲林姓受刑人昨天脫逃後，隨即竊取路旁自行車脫逃，被監視畫面清楚錄下。（圖／記者沈繼昌翻攝）

許國賢表示，26歲的林姓受刑人8日下午在外役監作業場時，1時38分向主管報告要上廁所，管理人員事後找不到他的下落，獄方調閱監視畫面後，發現1時42分有黑影從廁所旁攀爬矮牆，研判就是林姓受刑人脫逃，立即向警方通報協助。

▲林姓受刑人昨天脫逃後，隨即竊取路旁自行車一路南下脫逃，被監視畫面清楚錄下。（圖／記者沈繼昌攝）

▲林姓受刑人昨天脫逃後，隨即竊取路旁自行車一路南下脫逃，被監視畫面清楚錄下。（圖／記者沈繼昌翻攝）

許國賢說，林於2年前轉到八德外役監服刑，期間曾9次返家，平日表現尚屬正常，低調不多話，今年1、3月都曾返家，距離上次返家還不到一個月，至於為何會脫逃，研判有可能是因疫情沒放假，以致心情不佳產生有逃獄想法，但這部分還需要檢警再追查。

許國賢還說，外役監屬於半開放空間，受刑人比一般監獄要自由許多，發生脫逃事件後，獄方未來將加強控管，希望在更短時間發現受刑人在情緒管控問題，目前八德外役監共收容317人。

許國賢強調，受刑人若沒辦法返家探視，第一會由教誨師通知並給予安撫。第二會提供電話接見，有需求者可以立刻與家人做電話聯繫。第三，若受刑人有出現狀況，會由社工人員加強輔導。

▲林姓受刑人昨天脫逃9小時，隨即被龜山警方專案小組在台中市拘捕到案，今天上午被押解至桃園地檢署偵辦。（圖／記者沈繼昌攝）

▲林姓受刑人昨天脫逃9小時，隨即被龜山警方專案小組在台中市拘捕到案，今天上午被押解至桃園地檢署偵辦。（圖／記者沈繼昌攝）

此外，許國賢也針對林姓受刑人殘刑還有4年3月，發生脫逃將無法再回外役監服刑，殘刑不但需繼續服完，還要加上脫逃、竊盜等罪，經院檢審理後將再送往桃園監獄看守所收容，等相關判決確定再決定發何處執行，出獄時間一定會再延長。

此外，警方專案小組向竹苗與台中地區警方協調調閱沿途逾300支監視器畫面，發現林一路沿台一線南下，極有可能是要參加大甲媽遶境活動，警方動員多組警力在台中市大甲媽繞境各重要路口埋伏守候，掌握林上半身穿著外役監制服與自行車等特徵守候，果然在凌晨時分在台中市清水區中山路發現林騎車蹤跡，因此順利緝捕歸案。

市長鄭文燦針對警方人員在短短9小時拘捕林姓受刑人歸案，主因確實掌握他想參加大甲媽祖繞境之情資，充分展現警方偵辦案件之優異能力讚譽有加。
 

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