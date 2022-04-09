小吃店極樂群聚+9創屏東確診史　東港佳珍海產、福安宮24足跡曝

▲天上人間清消 。（圖／記者陳崑福翻攝，下同）

記者陳崑福／屏東報導

屏東縣政府今(9)日公佈14例確診個案，其中九如鄉天上人間小吃部因高雄市確診案號「25601」曾至店內消費，造成服務員及客人9人接觸確診，共3男6女，由於出現多人群聚感染，縣府衛生局已匡列187人採檢，含173人居家隔離、14人自主健康管理，同步隨疫調持續匡列中；潘孟安縣長表示，多數案例為娛樂場所群聚，縣府也由警察局加強特殊娛樂場所防疫查核，務必阻斷可能的傳播鏈。

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另屏東基督教醫院染疫護理師，PCR二採、三採皆為陰性，衛生局指出，該名護理師通報確診後，院方即進行全院環境清消及篩檢相關接觸者，包括內部員工、住院病人、4月6日至7日於門診大樓看診民眾及陪病家屬，總共篩檢3789人，PCR結果皆陰性，再加上護理師後續2次採檢亦為陰性，研判醫院場域及相關人員已無感染風險，篩檢工作自9日下午起停止運作，請接到醫院簡訊尚未篩檢民眾不必再前往篩檢。

▲福安宮清消。

屏東縣政府今日下午由縣長潘孟安召開線上直播記者會，說明疫情狀況及防疫作為。潘縣長表示，這是屏東有史以來最多案例的一天，其中特殊場所群聚9例，我們未來還是要持續落實防疫措施，才能維持生活如常。

縣府統計，自4月3日台灣祭之後至8日全縣社區篩檢站，包括小琉球在內，總計篩檢5934人，僅1人陽性，其餘全部都是陰性。而篩檢中唯一的陽性確診者為小琉球案「26529」，他在泰式餐飲店服務，因工作地點曾有確診者足跡，7日至小琉球三隆宮PCR採檢確診。

高雄市案號「25601」曾於4日晚間與友人到九如鄉天上人間小吃部消費，小吃部服務員及客人因接觸而陸續採檢確診，案號分別為「26678」、「「26679」、「26680」、「26681」、「26959」、「26960」、「26962」、「26963」、「26792」共9人。目前該起感染群聚案衛生局持續密切監測中，並公佈確診者足跡圖，包括車城福安宮、東港佳珍海產餐廳、里港趙壽山餛飩豬腳等，籲請足跡重疊者盡快至醫院篩檢。

案「26682」為9歲國小學生，為清明連假回花蓮探親確診案「25695」的姐姐，因被匡列居家隔離，隔離期間陰轉陽確診，目前收治在醫院治療。

案「26791」為高雄大帝國娛樂場所群聚接觸者，足跡曾至全家內埔光明店、元氣早餐店、潮州東港牛肉強燒肉、統一超商南州門市等地。案「26961」「26964」為情侶，亦曾與高雄市確診者接觸，足跡曾至7-11里中門市、全家里港豪吉店、信國陳家牛肉麵等地。