追求不成傳訊「強姦放火燒妳家」　狂男再闖女網友家砸爛門鎖

▲桃園市林姓男子為追求女網友不成，去年2月間竟傳訊「我要強姦妳、我要放火燒妳家」等語恫嚇。（示意圖／視覺中國CFP）

記者沈繼昌／桃園報導

桃園市林姓男子在網路上認識女網友，心儀之下追求未果，去年2月間透過臉書向女網友傳送訊息恫嚇「我要強姦妳、放火燒妳家」等語，後來又傳送「我在妳家了」女網友心生畏懼下報警提告；林男在檢方複訊時坦承有傳訊息給女網友，但否認有恐嚇之意，檢方認為林男犯行明確，偵結依恐嚇危害安全罪嫌將林男提起公訴。

檢警調查，45歲的林姓男子去年在網路上認識女網友，2人僅是朋友關係，後來林追求女網友卻沒有結果，去年2月間，林男透過臉書通訊軟體發送訊息給女網友恫嚇「妳又不理我，我要強姦妳、我要放火燒妳家、找人去妳家」等語，同年4月22日，林男到女網友住處破壞其家門門鎖，再傳送訊息恫嚇「我在妳家了，等等就進去跟妳爸媽坐坐」等語，女網友心生畏懼下報警提告。

林男在檢警偵訊時坦承傳送訊息給女網友，但否認有何恐嚇之犯意；女網友則提供林男傳送簡訊、臉書語音訊息等截圖內容與林男破壞家門門鎖照片等佐證，桃檢認為林男犯行明確，偵結依恐嚇危害安全罪嫌將林男提起公訴。

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