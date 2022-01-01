酒店妹想分手被包養遭BB槍恐嚇+拍謎片　渣男嗆「就是要讓你死怎樣？」

▲桃園市詹姓男子與某酒店妹同居交往，女子不堪詹暴力恐嚇揚言公布性愛影片欲求去，卻遭詹連續恐嚇報警提告。（示意圖／視覺中國CFP）

記者沈繼昌／桃園報導

桃園市詹姓男子2018年4月起與酒店妹交往並同居，酒店妹後來發現詹常以BB槍恐嚇甚至暴力相向有意求去，詹隨後傳送2人性愛影片恐嚇要求女子不得離去，甚至傳簡訊「我就是要讓你死了怎樣」、「讓你家人知道你是酒店小姐」等語，女子不堪被恐嚇報警提告，甚至鬧到夫家都知道，因此被公公趕出家門，法官審理後依恐嚇罪判詹5月有期徒刑。

檢警調查，詹姓男子於2018年4、5月間與酒店女子交往，後來包養酒店妹同居至2020年4月間，女子察覺詹有暴力傾向，常常以BB槍恐嚇，動輒暴力相向，因此有意分手，但詹不滿女子求去於去年4月起傳簡訊包括「我就是要讓你死了怎樣」、「明天就幫你多一些廣告單啦幫你發可以約炮啦」、「讓你們家人知道你是酒店小姐而且還跟我在一起兩年多」等語恐嚇，女子心生畏懼決定報警提告。檢方偵結依妨害秘密罪嫌將詹男起訴。

桃園地院法官審理時，女子指控詹男於2018年4、5月間至109年4月28日前與其交往並包養她，但詹男有暴力傾向，她與詹在一起時，都會拿BB槍嚇我還會打我，每次說要走的時候，都不讓我走；去年4月28日收到「我就是要讓你死了怎樣」、「我明天就幫你多一些廣告單啦幫你發可以約炮啦」、「我會帶人去你家走走，讓你們家人知道你是酒店小姐而且還跟我在一起两年多」，女子還說，「當時被公公趕出來，連老公都知道，自己也不知道該怎麼辦，已被鬧到婚姻沒有了，老公、公公、婆婆不理我，我娘家也知道」等語。

詹男在審訊時矢口否認有何恐嚇危害安全之犯行，辯稱：當時與女子吵架，一時生氣衝動講的，沒有真的要去做。其辯護人意旨：「被告所傳送之文字訊息內容客觀上不構成恐嚇行為，且告訴人提告後仍然與被告維持相當的交往關係」，被告單純因生氣吵架情緒性發言，並非真的打算做這些事，且被告曾為告訴人之男友，豈容得下其他人相約發生性行為等語。

法官審酌，被告不思以理性方式處理與告訴人間之交往、感情關係並控制情緒，竟利用通訊軟體LINE、行動電話簡訊接續以傳送如文字訊息內容方式恐嚇女子，致其心生畏懼，其中妨害秘密罪嫌已逾提告時效，法院不受理，審結依犯恐嚇危害安全罪，判處有期徒刑5月，如易科罰金，以1仟元折算1日，本案還可上訴。

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