快訊／桃園+25！規畫輕症在家隔離　青少年第2劑送樂天桃猿門票

▲桃園市長鄭文燦8日主持市府防疫專案會議時表示，截至今天上午8時為止，新增本土確診個案是25例，大部分都在匡列採檢或居隔範圍內。（圖／記者沈繼昌翻攝）

記者沈繼昌／桃園報導

新冠肺炎疫情仍持續延燒，桃園市長鄭文燦今天上午主持市府防疫專案會議時表示，截至上午8時為止，桃園共新增本土確診個案是25例，大部分都在匡列採檢或居家隔離範圍。其中針對中埔國小、龜山某科技廠、八德區公所等383人進行採檢，結果都是陰性，詳細疫情訊息會在下午防疫會議上或以新聞稿方式說明。

鄭文燦指出，市府衛生局針對中埔國小採檢72名都是陰性；龜山某科技廠商因有移工確診，採檢122人都是陰性，同棟38名移工則送集中檢疫所進行居隔；八德區公所同仁採檢189名都是陰性。

[廣告]請繼續往下閱讀...

至於學校防疫停課部分，包括中壢高商、同德國小、瑞豐國小今天復課，未來會針對學校停課標準，配合中央新的規定進行。另外，市府也鼓勵以學校家庭聯絡簿鼓勵家長多施打疫苗。同時國、高中生第二劑也鼓勵打疫苗，送樂天桃 猿隊球賽門票，打完14天後可以去看球。

針對長者接種專案，4月15日以後，60歲以上長者（原住民50歲），一樣安排社區接種站，透過免費愛心計程車接送，第一、第二或第三劑都可施打，市府贈送700元禮券加桃園好米一包，希望下修到60歲以上長者的專案接種，以提高覆蓋率。

鄭文燦強調，有關輕症在家居隔準備工作，請衛生局協同責任醫院做好醫療責任分區與遠距醫療實施方式，這部分請民政局與區公所成立輕症在家居隔關懷服務中心，落實到區公所，一樣送防疫關懷包。若有購物或其他需求，由第一線區公所協助。若有採檢或就醫需求，則請消防局與交通局以救護車或防疫車隊協助。落實不外宿規範由警察局協助，環保局則協助廢棄物清運。這幾部分要做好規劃，配合中央放寬輕症在家居隔政策，我們要及早做好準備。

有關加強版的防疫旅館先啟用一家，由衛生局與觀旅局擇定適宜防疫旅館來啟動，準備工作大致是如此。這段期間確診個案確實會增加，不明感染原因也會增加，社區中仍有輕症或無症的黑數，因此疫苗覆蓋率很重要，希望能緩坡上升、輕重症分流，輕症在家居隔照顧，這些方案都能做好準備，才能提高防疫韌性，重症求清零、積極管控輕症這兩大目標要達成。

【更多新聞】

►驚悚！9樓安裝室外機意外墜落 桃園冷氣工人送醫不治

►砂石車女運將拒檢遭拉下車 怒告5警傷害！吃上誣告罪判刑確定

►各縣市試辦輕症者在家照顧 鄭文燦：下週召開責任醫院會議討論