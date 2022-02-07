為追女同學！男假扮「網美」稱有戀物癖　騙私密照還強要內褲

▲李姓男子為追求許姓女同學，竟假扮網美趁機騙得許女的私密照，威脅許女不繼續給就要公開，並趁機要許女交出3條內褲。（圖／示意圖，與本案無關／取自免費圖庫pixabay）



記者林冠吟／新北報導

新北一名李姓男子為追求同學許姓女子，先是創立2個假網美帳號，並以網美的名義對許女表示，「她」有戀物癖，需要看許女的私密照才會好轉，騙得許女的私密照後，再接著創立其他假帳號，威脅許女繼續傳送私密照反則就要公開散布，並要求她交付3件內褲。新北地院審理後，依恐嚇危害安全罪，判處李男拘役30日，得易科罰金。

李姓男子因愛慕同學許女，為追求許女，竟創立2個假網美帳號，再以自己認識2名網美，想要介紹網美給許女認識為由，藉此降低許女的防備心，以順利和她聊天。

不料，2人順利聊天後，李男立即以其中一名假網美的身分向許女表示，自己有「戀物癖」，需要看許女的私密照才會好轉，讓許女不疑有他，傳送自己的私密照給李男看，李男再趁機創立多個假帳號，威脅許女繼續傳送私密照，否則就要將私密照散布開來，更利用其中一個假帳號要求和許女見面，並要許女交出3件內褲，讓許女忍無可忍，報警處理。

李男被逮後，於警詢中坦承犯行。新北地院審理後，審酌李男為追求許女，一時衝動未思妥適處理，衡量其犯罪手法動機、智識與經濟狀況，且李男事後也與許女達成和解並取得原諒，依恐嚇為賴安全罪，判處其拘役30日，得易科罰金。