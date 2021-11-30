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林秉樞不只打女友！35歲啃老還逼父母跪地　剪刀戳身掃把抽腿

▲▼高嘉瑜男友林秉樞過去曾上廣播節目。（圖／翻攝自YouTube／POP Radio聯播網）

▲高嘉瑜男友林秉樞（右）曾家暴自己父母，被聲請通常保護令禁止再施暴。（圖／翻攝自YouTube／POP Radio聯播網）

記者黃哲民、劉昌松／台北報導

林秉樞因被指對女友「港湖女神」立委高嘉瑜動粗，過往施暴黑底不斷被翻出，《東森新媒體ETtoday》獨家披露林男以類似惡行恐嚇前女友，被判處拘役40天但緩刑2年，前女友也經新北地院核發通常保護令禁止林男騷擾接近，但林男父母早在2015年就因不堪林男凌虐，向新北院聲請過通常保護令，因為兩老竟遭林男罰跪高舉椅子，還遭林男拿掃把打腿！

高嘉瑜和林男的前女友一樣，都被林男擅自查看2人手機、發現她們與異性互傳訊息，林男暴怒拿2人的私密影像要脅，對2人動粗恐嚇，高嘉瑜已採取法律行動，林男前女友更提告讓林男被依恐嚇危害安全罪判處拘役40天、得易科罰金，但因雙方和解，法官宣告林男緩刑2年。

不過林男前女友為求自保，在恐嚇案審理期間另聲請通常保護令，今年（2021年）3月獲新北院核發為期1年的通常保護令，禁止林男對前女友實施身體或精神上不法侵害行為，也不得騷擾、接觸與跟蹤前女友，更須遠離前女友在板橋區的工作地點至少100公尺。

而這也不是林男第1次被身邊親密的人聲請保護令隔絕，前1次竟然是他凌虐親生父母所致。2015年7月14日上午11時許，當時35歲的林男跟父母要錢要不到，乾脆關起家裡鐵門不讓兩老外出，還逼兩老跪地高舉椅子，他拿掃把從旁打兩老腿部施暴。

不僅如此，林男還拿刀恐嚇父母、拿剪刀戳兩老身體，並腳踹房門、摔東西示威出氣，揚言「同歸於盡」，兩老嚇得魂不附體，脫身後趕緊報案求助，取得緊急保護令之後再聲請通常保護令，新北地院2015年9月核准，裁定林男不得對父母實施身體或精神上不法侵害行為，也不得騷擾、接觸與跟蹤父母，更須遠離父母在板橋區的住家至少100公尺，為期2年。

這份保護令於2017年9月期滿前，兩老急忙聲請延長，指2人避居他處以免跟兒子碰面會出意外，但為了看病，每隔10天還是會回板橋住處暫住2天，可是每次回家都遭兒子咆哮辱罵，同年8月底，兒子更拿菜刀恐嚇他們：「如果報警，就一定把你們殺掉！」等語，他們實在害怕，法官調閱警方筆錄認定屬實，裁定兩老對林男的通常保護令再延長到2019年9月。

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