不知餐廳內有7百警察扔6千蟑螂討債　倒楣主嫌恐嚇罪判刑6月

▲鉅星匯餐廳潑蟑案4被告與涉嫌在旁用手機攝影紀錄的未成年少女。（圖／記者劉昌松攝）

記者黃哲民／台北報導

北市鉅星匯餐廳去年用餐時刻遭人扔丟6000多隻蟑螂，當時雙北警局長正在餐廳裡和義警聚餐，「潑蟑案」被視為向警方示威，警方隔天查獲涉案男子吳安永等5人送辦，吳男辯稱受託對餐廳老闆討債、並非挑釁警方，檢方依恐嚇危害安全等罪嫌起訴，台北地院審結，今判吳男4人各3月到6月徒刑，同案游姓少女在場用手機協助錄影存證，另被移送少年法庭審理。

今被判刑嫌犯包括一度被羈押禁見的主謀吳安永，6月徒刑、得易科罰金18萬元，負責開車接應的蔡宗諭和動手潑蟑的曹邦昱各判刑4月、皆得易科罰金12萬元，另名潑蟑男子許柏璋判刑3月、得易科罰金9萬元，4人今都沒到庭聆判，游姓少女是曹男的女友。

「潑蟑案」發生於去年（2021年）5月3日晚間7時許，2名黑衣男子提著2個裝有東西的塑膠袋，走向「鉅星匯」餐廳入口櫃臺，猛然打開袋口開始揮動，櫃臺人員一時沒會過意，幾秒後發現桌上地上都是蟑螂，有人跳起來，有人抓著頭趕快後退，2嫌趁現場陷入混亂時快閃。

當時台北市義警團體在「鉅星匯」辦聚餐，席開70桌、約700人在場，時任台北市警局長陳嘉昌、新北市警局長黃宗仁等警界高層，以及立委蔣萬安等多位民代也來同歡，「潑蟑案」的蟑螂雖沒爬進聚餐現場，仍被視為向警方示威舉動。

由於稍早之前，台北市警局接連發生黑道份子衝進松山警分局撒野的「松山之亂」，以及黑幫槍手被小弟簇擁進入北投警分局、有如走星光大道等爭議，已讓警方連連挨批，而潑蟑案吳嫌等人也有幫派背景，更使警方彷彿被「洗臉」，轄區中山警分局隔天立刻查獲吳安永5人到案。

吳男（26歲）否認意圖挑釁警方，辯稱受託向「鉅星匯」老闆吳政男催討1550萬元債務，可抽3成酬勞，他找朋友蔡宗諭（21歲）、許柏樟（20歲）和曹邦昱（20歲）幫忙，並想出潑蟑討債花招，預先以1萬元買3袋共1萬多隻活蟑螂備用。

吳男和同夥都聲稱不知當時餐廳裡有義警聚餐、更不知雙北警局長在座，他只是想讓吳政男丟臉，沒想弄垮餐廳，所以沒朝餐廳廚房潑蟑，而且負責潑蟑的許男、曹男，騎機車半路還出包，有1袋蟑螂破底沿路掉沿路飛，只剩下約6000隻蟑螂。

潑蟑後，5人分頭逃離再會合，看新聞得知餐廳當時竟然有警界聚會，發現事情鬧大了，4名男子丟棄手機滅證，逃往台中避風頭但覺得躲不了，所以北上投案。檢警細查後，認為潑蟑案確實是債務糾紛引起。