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社會 社會焦點 保障人權

賤嘴男怒罵女交管「去吃老鼠藥」　挨告後改名「含冤」仍遭判刑

▲▼ 內湖中油輸油管外洩汽油，警消封路 。（圖／黃彥傑攝）

▲彭姓男子因不滿建設公司占用一半道路，竟怒罵女交管「妳不懂法」、「那麼老哪叫小女生」，還作勢打人慘挨告。（圖／示意圖，與本案無關／資料照）

記者林冠吟／台中報導

彭姓男子去年11月上午，因不滿台中某建設公司占用一半道路的寬度，以對路旁建築物進行灌漿工程，竟怒對負責交通管制的蔡姓女員工怒嗆「妳那麼老哪叫小女生」、「妳不懂法，妳法字都不會寫」，並右手握拳，作勢要毆打蔡女，事後被蔡女怒告恐嚇。台中地院審理後，依恐嚇危害安全罪，判處彭男拘役20日，得易科罰金。

彭姓男子去年11月，僅因不滿台中某建設公司占用一半的道路空間，以對路旁建築物進行灌漿工程，竟怒對一旁管制交通的蔡姓女員工惡言相向，怒嗆蔡女「妳那麼老哪叫小女生」、「妳不懂法，妳連法字都不會寫」，同時右手握拳朝蔡女逼近，作勢毆打蔡女，事後被蔡女怒告恐嚇。

彭男應訊時向警方坦承確實有和蔡女發生衝突，但彭男卻強調絕無對蔡女表示「妳那麼老哪叫小女生」、「妳不懂法，妳法字都不會寫」，更沒有舉起右手握拳向蔡女逼近等事實；而彭男的辯護人也為彭男辯護指出，現場證人也證述沒有看到彭男友揮手或毆打蔡女等情形，顯見彭男並無作勢毆打蔡女事實。

不過蔡女卻向法官證稱，當時她正在進行交通管制以維護安全，但彭男卻突然上前質問她是否有申請路權，她回有，彭男卻要求她把整本申請路權的資料拿出來，被她拒絕，熟知彭男卻因此暴怒，堅持要她把資料拿出來，並對著她大罵，要她去跳樓、去死、去吃老鼠藥，她後來因不堪彭男的辱罵而落淚，對彭男說「你怎麼可以欺負我一個小女生」，彭男竟繼續怒罵她「妳怎麼那麼不要臉，妳那麼老了，哪叫小女生，妳懂不懂什麼叫做小女生啊！妳怎麼這麼不要臉？」，後續彭男更右手握拳朝她不斷逼近作勢要打她，最後還是其他同事見狀急忙上前阻止。

台中地院審酌相關證人證述與錄音檔後認為彭男犯罪事實明確，審酌彭男僅因不滿建設公司占用道路，竟對蔡女辱罵，貶抑蔡女的人格尊嚴與社會評價，並以握拳作勢朝蔡女逼近的方式，對蔡女恐嚇，讓蔡女感到難堪及心生畏懼，衡量彭男至今未與蔡女和解與其智識、經濟能力等，依恐嚇危害安全罪，判處彭男拘役20日，得易科罰金。

而彭男疑似因遭蔡女怒告上法庭後，將自己的名字改為「含冤」，希望能夠「含冤得雪」，不過法官最後仍不認為彭男有「含冤」之事實。

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