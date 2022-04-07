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驚悚！9樓安裝室外機意外墜落　桃園冷氣工人送醫不治

▲桃園市李蔡姓冷氣工人6日下午在桃蘆竹區某社區安裝冷氣時，從9樓不慎墜樓，圖為警方在案發現場圍起封鎖線。（圖／記者沈繼昌翻攝）

▲桃園市蔡姓冷氣工人6日下午在桃蘆竹區某社區安裝冷氣時，從9樓不慎墜樓，警消到場處理。（圖／記者沈繼昌翻攝）

記者沈繼昌／桃園報導

桃園市蔡姓冷氣工人6日上午夥同廖姓男子到蘆竹區某社區安裝冷氣，其中蔡男在9樓安裝室外機時，不知何故意外墜樓，社區保全發現有人墜樓趕緊向蘆竹警方與消防分隊報案處理，蔡男經送醫急救仍因傷勢過重宣告不治，警方已報請桃園地檢署檢察官相驗釐清意外發生原因。

▲桃園市李蔡姓冷氣工人6日下午在桃蘆竹區某社區安裝冷氣時，從9樓不慎墜樓，圖為警方在案發現場圍起封鎖線。（圖／記者沈繼昌翻攝）

▲蔡姓冷氣工人6日下午在桃蘆竹區某社區安裝冷氣時，從9樓不慎墜樓，圖為警方在案發現場圍起封鎖線。（圖／記者沈繼昌翻攝）

蘆竹警方指出，死者是39歲的蔡姓男子，6日上午9時許與廖姓同事到蘆竹區某社區9樓安裝冷氣，下午3時許，蔡男裝設室外機時，不慎從9樓墜落1樓中庭花圃，社區保全發現後趕緊報警處理，消防人員趕抵時，蔡男已無生命跡象，蔡男被送往林口長庚醫院，急救半小時後仍因傷勢過重宣告不治。

蘆竹警方勘驗時，並未發現有外力入侵跡象，現場亦無打鬥痕跡，已報請桃園地檢署檢察官相驗，以釐清意外發生原因與責任歸屬。

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