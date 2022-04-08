請外賣送菜給聽障父　網路霸凌譏笑「給太少」女子墜樓

▲ 女子隔離時遭網路霸凌墜樓 。（圖／翻攝微博）

記者任以芳／綜合報導

上海市虹口區一名女子6日求助叮咚買菜外賣員余先生，給青浦區的聽障父親送菜。因交通管制，外賣員一路輾轉，27公里路程走4個多小時，終於完成任務。事後該名女子給200元酬謝卻被網路霸凌，網友惡意謾罵給太少、小氣沒良心。隔天傳出女子墜樓消息，當時接單外送員得知消息後，無法相信事情怎會變成這樣，難過的睡不著。

綜合陸媒報導指出，女子父親住所在二十多公里遠，老人家有聽力障礙，平時由女子在網上訂菜送上門。但上海疫情原因，老人家裡無菜可吃了，只剩下米和麵了。女子心疼父親，便在叮咚上掛了送菜的訂單，但是久久無人接單。好不容易聯繫到了一個派送人員余先生。

余先生回憶當初路程太遠本來不想接單，該女子打電話時，聲音帶著哭腔，自己一下子就心軟了，答應下班後幫忙送菜。但從虹口到青浦單程距離27公里，「我當時心裏也知道有點遠，但別的也沒多想，馬上就開始想電瓶車肯定支撐不住，中間怎麽換電瓶的事情。」最終歷經4個多小時終於將菜送到老人手上。

▲生鮮平台業者為此宣傳正能量，事件翻轉變命案。（圖／翻攝百度 蚊子說一說）

生鮮平台業者「叮咚」為了宣傳正能量，給余先生頒發「平民英雄獎」以及給予2000元（單位：人民幣，同下）的現金獎勵。該女子分別給余先生的微信、支付寶轉帳，均被拒絕。他說，「誰都有困難，不忍心收錢，但對方還是堅持往我手機上充200元話費，並且承諾疫情過請吃飯。」

沒想到這頓飯再也無法兌現，許多網民開始謾罵女子報酬200元太少，沒良心、不懂感恩等酸言酸語。隔天7日傳出噩耗，該女子疑似已經墜樓身亡，是否與外送事件有關尚未釐清，網路霸凌留言卻是事實。

陸媒《九派新聞》報導稱，當地派出所7日下午證實，該市民已經墜樓，至於墜樓原因，還需進一步調查。問及該市民的身體狀況時，該工作人員表示，「人已不在了，很難受」；當初接單外賣員得知消息說，「看到顧客被網暴，我難過得睡不著覺。」

大陸網絡暴力越發嚴重，陸官媒《人民日報》近期連發三篇評論，稱2022年初，中央網信辦開展「清朗·2022年春節網絡環境整治」專項行動，其中重點整治的五個方面任務，排在首位的就是「網絡暴力、散播謠言等問題」，包括借疫情、社會熱點事件等挑動網民對立，進行人肉搜索、辱罵攻擊等。眾多網絡平臺升級預防網暴能力，新上線「風險提醒」「發文警示」等功能，整治不當私信和不當評論，推動形成預防網暴的合力。