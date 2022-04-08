外送員封城跑27公里送菜不收錢　暖心故事竟演變成「女客跳樓亡」

▲女子傳出被霸凌後已跳樓。（圖／翻攝微博）



記者蔡紹堅／綜合報導

上海持續封城，一名女子為了給聽障的老父送菜，好不容易找到一名外送員幫忙，對方花了4小時成功把菜送到27公里外的老人手上，並婉拒了女子的酬謝，女子只好幫外送員加值了200元人民幣（約900元新台幣）的電話費。不料，許多網友得知此事後，竟在網上瘋狂責罵女子給的報酬太少，導致女子疑似因此跳樓身亡。

根據陸媒報導，女子居住在虹口區，聽障老父居住在青浦區，距離相差27公里，由於封城以及交通管制的原因，女子都找不到人幫忙送菜給老父，最後好不容易找到了叮咚買菜的外送員余先生幫忙。

27公里的路程原先只需要花費1個多小時就能抵達，但因為封城及交通管制的關係，余先生騎著電瓶車遇到了許多阻礙，最後花費4個小時，才成功把菜送達。

▼女子發文感謝外送員。（圖／翻攝微博）



為了表達感謝，女子用微信、支付寶轉帳給余先生，但都被拒絕，最後只好幫忙加值了200元的電話費。事件也在網路上曝光，很多人都非常感動，叮咚買菜也特別頒發「平民英雄獎」給余先生，還給出了2000元人民幣（約9000元新台幣）的獎金。

余先生4日受訪時表示，女子告訴他人在虹口，爸爸在青浦的家裡，老人家只有白米飯了，沒有菜，又是聽障人士，手腳不便，生活上比較困難，「她之前每週都會給父親送做好的菜送過去，但是現在沒辦法了。她在找到我之前已經在平台上掛了一段時間單子了，加了配送費也沒人接單，真的是太著急了。」

余先生回憶，女子給他打電話時，聲音裡帶著哭腔，他一下子就心軟了，答應下班後幫忙送菜，「從虹口到青浦單程距離27公里，我當時心裡也知道有點遠，但別的也沒多想，馬上就開始想電瓶車肯定支撐不住，中間怎麼換電瓶的事情。最終歷經3個多小時終於將菜送到老人手上。」

▼兩地相隔27公里，且由於交通管制， 必須花費4小時。（圖／翻攝微博）



至於報酬，余先生說，他知道大家都有困難的時候，所以不忍心收錢，但對方還是堅持往他手機上充了200元話費。

不料，卻有許多網友認為女子給的報酬太少，在網路上惡毒開罵，「上海人這麼小氣嗎？才給200元！」「200元也敢給？打發乞丐嗎？」

余先生得知女子被霸凌後也相當難過，他說，自己這兩天壓力很大，都沒怎麼睡著，「我幫忙不是為了錢，但是平常也沒用微博，不知道怎麼解釋，又怕解釋帶來更多麻煩，只能私下安慰。」

令人難過的是，後來還傳出女子因為承受不住霸凌壓力，已經於6日跳樓。當地派出所7日下午證實，女子已經墜樓身亡，詳細情況及原因還要進一步調查。

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自殺防治諮詢安心專線：1925；生命線協談專線：1995

▼外送員受到叮咚買菜表揚。（圖／翻攝微博）

