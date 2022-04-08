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疫情燒進台中校園！新社「2國中兄妹」確診　擴大為4校停課

▲疫情燒進台中校園，新社國中2兄妹確診Ct值曝「4校停課」。（圖／市府提供）

▲疫情燒進台中校園，新社國中2兄妹確診Ct值曝「4校停課」。（圖／市府提供）

記者游瓊華／台中報導

連假後疫情大爆發，今天台中新增本土個案7例，當中包括一對就讀新社高中國中部的兄妹，因連假期間與北部染疫親戚接觸確診，國三哥哥Ct值32.11、國一妹妹Ct值23.22，也是台中今年首度傳出校園因疫情停課。由於該兄妹與親戚同住，另有3人就讀不同學校，教育局除了要求新社高中全校停課10天外，也要求新社國小和新社幼兒園、豐原高商「預防性停課」一天，後續視情形恢復上課。

▲疫情燒進台中校園，新社國中2兄妹確診Ct值曝「4校停課」。（圖／市府提供）

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▲環保局緊急派員至校園清消。（圖／市府提供，下同）

台中市衛生局長曾梓展表示，這兩名學生目前尚無全國案號，連假期間有北部親戚到家住宿，7日接獲親戚確診後，學生快篩為陰性，但之後出現了喉嚨痛等症狀，晚間PCR檢測陽性，教育局已要求該校全校停課10天，4月18日恢復上課。市府已掌握相關足跡點西月湖農園，並完成清消。

▲疫情燒進台中校園，新社國中2兄妹確診Ct值曝「4校停課」。（圖／市府提供）

由於兄妹同住家人中，還有一名家人、兩個親戚分別就讀新社國小和新社幼兒園、豐原高商，因此三所學校今天也「預防性停課」一天，後續視情形恢復上課。不僅新社高中、新社國小、新社幼兒園以及豐原高商，包括弘文高中以及沙鹿國中也都因學生與外縣市確診者接觸，有兩班預防性停課1天。

台中市長盧秀燕表示，市府第一時間已出動74人於新社高中成立前進指揮所，進行全校篩檢，60 位居隔者師生採PCR檢驗，其餘採快篩，如篩驗為陽性後再加驗PCR。新社衛生所明日上午8時至11時，也將加開新冠疫苗接種診。此外，弘文中學有3名學生接獲北部通知匡列接觸者，已通知同班師生全數至醫院快篩並自主健康管理。

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