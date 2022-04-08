載6韓人船隻在台灣海峽失蹤！　韓派直升機搜救卻墜機2死1失蹤

▲直升機墜落於馬羅島外海，當時機上共有4人。（圖／濟州地方海洋警察廳）

記者王佩翊／編譯

南韓外交部7日表示，有一艘載有6名南韓公民的船隻在台灣海峽失蹤，接獲遇難通知後，隨即派遣巡邏艦與直升機投入搜救，然而8日卻傳出該直升機墜入馬羅島（Mara Island）外海，目前機上僅1人獲救，同時確定有2人死亡，另有1人仍失蹤。

根據《韓聯社》報導，一艘載有6名南韓公民的船隻「KYOTO 1」7日上午在台灣海峽失蹤，台灣海上搜救部門在同日上午9時50分接獲通報，隨即派遣巡邏艦與直升機進行海上搜救。南韓外交部接獲台方通報後，也緊急透過海警廳派出巡邏艦。

南韓當局8日透過直升機將6名海洋警察廳的搜救人員載到巡邏艦所在之處，原定要直接返回釜山，怎知卻在回程時墜入馬羅島（Mara Island）外海，機上4人連帶墜機。海警廳表示，事故發生後，巡邏艦人員隨即救出3人，但有2人搶救後仍不幸身亡，僅1人生存，另1人仍失蹤。據悉，直升機起飛30秒後便墜落。

2名罹難者是51歲的鄭姓副駕駛與28歲的黃姓雷達操作員，失蹤的是則是42歲的車姓技工，而倖存的47歲崔姓駕駛目前已經脫離險境。

失蹤的船隻「KYOTO 1」原本是要將附屬船隻「KYOTO 2」從釜山港牽引至印尼，怎知卻在過程中遇險。

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