　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
    • 　
>
國際 國際焦點 北美要聞 日韓要聞 東南亞要聞 國際政經 | 國際社會

載6韓人船隻在台灣海峽失蹤！　韓派直升機搜救卻墜機2死1失蹤

▲▼載6韓人船隻在台灣海峽失蹤！　韓派直升機搜救卻墜機2死1失蹤。（圖／濟州地方海洋警察廳）

▲直升機墜落於馬羅島外海，當時機上共有4人。（圖／濟州地方海洋警察廳）

記者王佩翊／編譯

南韓外交部7日表示，有一艘載有6名南韓公民的船隻在台灣海峽失蹤，接獲遇難通知後，隨即派遣巡邏艦與直升機投入搜救，然而8日卻傳出該直升機墜入馬羅島（Mara Island）外海，目前機上僅1人獲救，同時確定有2人死亡，另有1人仍失蹤。

根據《韓聯社》報導，一艘載有6名南韓公民的船隻「KYOTO 1」7日上午在台灣海峽失蹤，台灣海上搜救部門在同日上午9時50分接獲通報，隨即派遣巡邏艦與直升機進行海上搜救。南韓外交部接獲台方通報後，也緊急透過海警廳派出巡邏艦。

南韓當局8日透過直升機將6名海洋警察廳的搜救人員載到巡邏艦所在之處，原定要直接返回釜山，怎知卻在回程時墜入馬羅島（Mara Island）外海，機上4人連帶墜機。海警廳表示，事故發生後，巡邏艦人員隨即救出3人，但有2人搶救後仍不幸身亡，僅1人生存，另1人仍失蹤。據悉，直升機起飛30秒後便墜落。

2名罹難者是51歲的鄭姓副駕駛與28歲的黃姓雷達操作員，失蹤的是則是42歲的車姓技工，而倖存的47歲崔姓駕駛目前已經脫離險境。

失蹤的船隻「KYOTO 1」原本是要將附屬船隻「KYOTO 2」從釜山港牽引至印尼，怎知卻在過程中遇險。

►20分鐘聽懂《Wow世界熱鬧什麼？》

 

►好好聞啊！韓國熱門擴香非買不可

►即領即用，$50樂透金，百百折抵無限制

ET快訊
第一人！大谷先發4.2局飆9K　續留場上打擊
快訊／蔣萬安開第一槍！　中正紀念堂轉型為「台灣建設紀念館」
快訊／《紓困條例》將延長！　蘇貞昌：疫情不會這麼快結束
快訊／EXO張藝興斷開10年情　親手信宣布解約：該與SM分開
「可愛小隻馬」散落100件蕾絲內衣褲　房東驚見套房毀了
快訊／桃園再+25本土！　打第2劑送樂天桃猿門票
載6韓人船隻台灣海峽失蹤　韓直升機搜救墜機2死
張淑晶堵糞管還罵房客破壞房屋　再判5年半定讞
陳時中首認「清零已不可能」　蔡英文下午將視察指揮中心
預測時事抽Apple！ 「全民神預測」東森幣搏翻倍

分享給朋友：

追蹤我們：

即時+好看！按讚加入ETtoday新聞雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 國際最新 全站最新

俄軍在她家挖2m深亂葬崗　冷血威脅烏克蘭女：這會是你的墳墓

被步槍強壓在床上　4寶媽遭2俄軍「性侵12小時」崩潰：我不想活了

載6韓人船隻在台灣海峽失蹤！　韓派直升機搜救卻墜機2死1失蹤

白俄羅斯認了！　盧卡申科：曾向烏克蘭發起「特別行動」

烏克蘭警告「頓巴斯之役堪比二戰」　北約再不軍援就太遲了

美智庫：長榮向中企買船　恐間接助長共軍

德情報：俄軍和「普丁傭兵」聯手犯下布查屠殺！　冷血對話曝光

布查「紅色美甲女」罹難照震驚全球！生前照曝　手上還有同款指甲

驚悚畫面曝光！　貨機迫降180度大迴轉「瞬間斷成2截」

目睹同袍全遭殲滅　俄60精銳傘兵「崩潰造反」寧可坐牢不打烏克蘭

(1分鐘版)東港「球棒猴」攔車砸窗！　慘遭白車猛撞反擊狼狽逃跑

廖老大兒19歲正妹女友超仙　搭跑車直播青澀甜笑幫帶貨

粉絲熱情！檳榔帶3千變1萬2　廖老大拍謝：大家別幫忙買單

3歲童狂流濃鼻涕2個月治不好　醫竟從鼻子夾出「黃綠蚵仔」

東港「球棒猴」攔車砸窗！　慘遭白車猛撞反擊狼狽逃跑

「信義權志龍」派翠克模仿GD「滿頭彩帶泡沫」　網友笑到併軌...「怎麼有點生氣」

泰國男喝ㄎ一ㄤ綁架浪浪回家！　強抱陪睡整晚...隔天驚醒決定收編

東港「球棒猴」攔車砸窗！　慘遭白車猛撞反擊狼狽逃跑

買房貸款30年變「屋奴」？　專家：活著沒買還是得租！

統神教力量人「細菌英文發音」　晨晨唸錯：北七逆阿...被罰站

俄軍在她家挖2m深亂葬崗　冷血威脅烏克蘭女：這會是你的墳墓

被步槍強壓在床上　4寶媽遭2俄軍「性侵12小時」崩潰：我不想活了

載6韓人船隻在台灣海峽失蹤！　韓派直升機搜救卻墜機2死1失蹤

白俄羅斯認了！　盧卡申科：曾向烏克蘭發起「特別行動」

烏克蘭警告「頓巴斯之役堪比二戰」　北約再不軍援就太遲了

美智庫：長榮向中企買船　恐間接助長共軍

德情報：俄軍和「普丁傭兵」聯手犯下布查屠殺！　冷血對話曝光

布查「紅色美甲女」罹難照震驚全球！生前照曝　手上還有同款指甲

驚悚畫面曝光！　貨機迫降180度大迴轉「瞬間斷成2截」

目睹同袍全遭殲滅　俄60精銳傘兵「崩潰造反」寧可坐牢不打烏克蘭

狗「蓋羽絨衣」微笑陪街友爸睡覺　甜蜜依偎感動千網：牠不是浪浪

通膨來臨油價高檔震盪　專家：真金白銀抱緊處理

SOD是真的！正妹半醉「給了曖昧男」　真相竟是他朋友先偷先

俄軍在她家挖2m深亂葬崗　冷血威脅烏克蘭女：這會是你的墳墓

勇士5小陣容季後賽迎戰7呎長人　柯爾靈活調度不擔心

40秒綠燈「左轉車0台禮讓」　結局爆尷尬！他怒：最強路權在哪

樹林中驚見「活屍鹿」！頭部中箭還能趴趴走...詭異景象曝

詹皇明主場感謝球迷日復出　遭批出戰雷霆追得分王計畫太明顯

目擊2貓陽台吵架！「大隻管家」勸架管不動秒告狀　見媽出面才安心

迪麗熱巴鑲鑽絲絨禮服超誘人！　轉身「極品骨感線條」絕了

女騎士「起立蹲下＋忘情擺臀」高速狂飆下秒放開雙手做體操

國際熱門新聞

驚悚畫面曝光！貨機迫降「斷成2截」

醫曝「陰莖平均尺寸」　教你靠1招變長2.5公分！

「紅色美甲女」罹難照震驚全球！生前照露出同款甲

目睹同袍遭殲滅　俄精銳傘兵崩潰造反

美議長裴洛西確診　傳周末將訪台

聯大表決通過　將俄羅斯踢出人權理事會

韓船在台海失蹤！韓派直升機搜救卻墜機2死1失蹤

西方制裁前所未見　俄總理：30年來最慘局面

「血染」俄駐立陶宛大使館池塘　指犯戰爭罪重責

2男釣起喪屍鯊　身體四分之三被啃光

不滿遭停權　俄羅斯退出聯合國人權理事會

德握俄軍「布查屠殺」情報　無線電曝俄殘殺平民

步槍強壓在床上　女遭2俄軍性侵12小時

侵烏超過一個月 克宮坦言俄軍蒙受重大損失

更多熱門

相關新聞

愛子公主升大三　從沒到校上過課！

愛子公主升大三　從沒到校上過課！

日本愛子公主就讀於學習院大學，目前剛升大三，然而身旁的宮內廳幹部則透露，有鑑於日本疫情持續升溫，愛子公主決定自主留在御所遠端上課，以免因為自身染疫而傳染給德仁天皇與雅子皇后。事實上，愛子公主升大學前新冠疫情就爆發，因此她至今仍未到校上課過。

史上最多！日本釋出「1500萬桶」儲備石油

史上最多！日本釋出「1500萬桶」儲備石油

25年首次！美眾院議長裴洛西擬「訪日後直奔台灣」

25年首次！美眾院議長裴洛西擬「訪日後直奔台灣」

挺過3角戀另找5公猴嗨玩　猴后續掌權

挺過3角戀另找5公猴嗨玩　猴后續掌權

憂台灣有緊急狀況　日本執政黨擬提議增國防費

憂台灣有緊急狀況　日本執政黨擬提議增國防費

關鍵字：

日韓要聞

讀者迴響

熱門新聞

嘉義轎車飛落鐵道撞火車　駕駛被壓3小時不治

驚悚影片曝！嘉義轎車撞進鐵軌拖行400m　駕駛當場死亡

好市多驚現巨嬰！暖男帶她購物網鼻酸

妻子產後狂喊一句話　夫崩潰：婚姻不要了

不是路易莎！「最推的平價咖啡」網狂點名它

快訊／艾薇兒被求婚了！巴黎鐵塔下曬「巨大愛心鑽戒」

139校大停課！各地停課標準一次看　北市4區淪陷「全市停課」

涼麵老闆娘遭偷錄！偷拍男雙重身份曝光　詭異巧合關店

護理師幫插尿管驚見尻槍　不起訴原因曝

豆腐頭藏針孔！她慘被前男友監視崩潰

恐怖畫面曝！萬丹泥火山噴發　泥漿直噴民宅牆壁

雷／江宏傑《全明星》生倦意！接班人選出爐

南韓影后拍戲出意外「頭部撕裂傷」！

「運動」沒鎖門！女友阿嬤撞見嗨笑：愛叫啦

驚悚畫面曝光！貨機迫降「斷成2截」

更多

最夯影音

更多
(1分鐘版)東港「球棒猴」攔車砸窗！　慘遭白車猛撞反擊狼狽逃跑

(1分鐘版)東港「球棒猴」攔車砸窗！　慘遭白車猛撞反擊狼狽逃跑
廖老大兒19歲正妹女友超仙　搭跑車直播青澀甜笑幫帶貨

廖老大兒19歲正妹女友超仙　搭跑車直播青澀甜笑幫帶貨

粉絲熱情！檳榔帶3千變1萬2　廖老大拍謝：大家別幫忙買單

粉絲熱情！檳榔帶3千變1萬2　廖老大拍謝：大家別幫忙買單

3歲童狂流濃鼻涕2個月治不好　醫竟從鼻子夾出「黃綠蚵仔」

3歲童狂流濃鼻涕2個月治不好　醫竟從鼻子夾出「黃綠蚵仔」

東港「球棒猴」攔車砸窗！　慘遭白車猛撞反擊狼狽逃跑

東港「球棒猴」攔車砸窗！　慘遭白車猛撞反擊狼狽逃跑

熱門快報

新聞雲APP週週躺著抽

新聞雲APP週週躺著抽

看新聞參加全民搶寶，蘋果3C爽爽抽，周周更新好禮！東森幣好用不藏私！

東森寵物APP下載領50

東森寵物APP下載領50

歡慶東森寵物APP上線，下載即領50！數量有限，早領早享受

全台房巿熱～買房需求上升，供給量在哪?

全台房巿熱～買房需求上升，供給量在哪?

北中南房巿獵房行動，專家帶看環境交通、生活機能、精彩公設，開箱新建案

【特賣】寵物出遊必備

【特賣】寵物出遊必備

外出推車背包、清潔用品限時特價！全站滿額再送100購物回饋金，立即逛毛毛商城！

挑戰市場最低價，買貴退貨

挑戰市場最低價，買貴退貨

前五大品牌犬貓飼料，比了再買！寵物用品挑戰市場最低價，買貴退貨！

ETtoday Podcast聽起來

ETtoday Podcast聽起來

專屬年輕人的網路電台，用聲音陪你通勤上班

台北捷運廣告刊登

台北捷運廣告刊登

ETtoday No.1的廣告代理商，精彩案例搶先看!

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面