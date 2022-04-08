屏東縣長初選周春米出線　蘇清泉：一個祝福+一個感慨+一個篤定

▲蘇清泉按照步驟勤跑層 。（圖／蘇清泉服務團隊提供，下同）

記者陳崑福／屏東報導

民進黨屏東縣長初選由立法委員周春米勝出，計畫投入2022年屏東縣長的東港安泰醫院榮譽院長蘇清泉今天則在臉書po文「一個祝福、一個感慨和一個篤定」。

蘇清泉表示，一個祝福: 只要符合民主政治的原則所產生的人才，我都給予祝福!至於他們競爭過程的點點滴滴，全國都有目共睹。三位都是我的好朋友，畢竟選舉是一時的，朋友卻是永遠的，我希望他們三位秉著「勝者不驕、敗者不餒」的態度，為屏東縣民服務的心，永遠都和我一樣。

一個感慨: 民進黨此次初選規格過度動員，激烈的程度，在台灣縣長層級選舉史上罕見！佳濱和瑞雄的質疑「對手花那麼多錢！錢從哪裡來？」這個問題值得全國人民深思！清泉擔心以後年輕人才，對於參政可能因而怯步，影響新一代才俊之士為民服務的意願。

一個篤定: 民調數據顯示清泉落後，根本沒有太大的意義，我長期努力，勤走基層傾聽人民的心聲，早已獲得多數民眾的肯定與認同。此結果乃是他們以我作為假想敵，進行目的性的操作。畢竟私底下，每一位候選人都是鄉親好朋友，故我一直保持客觀中立，完全不介入、不湊熱鬧，所以這個數據，我以一個旁觀者而言，不予置評。我會依自己原定的規劃、節奏，勇往直前，持續努力，相信屏東鄉親的眼睛是雪亮、心是清明有辨識能力的，他們知道清泉才是最適合的屏東縣大家長。