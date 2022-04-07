快訊／周春米感謝莊瑞雄、鍾佳濱　「我們完成最驕傲的初選」

記者呂晏慈／台北報導

競爭激烈的民進黨屏東縣長黨內初選，7日中午結果出爐，確定由獲得屏東縣長潘孟安力挺的立委周春米勝出。周春米今天中午受訪說，她現在的心情千言萬語，就是一句「深深的感謝」，謝謝所有屏東鄉親的信賴、支持、參與，大家一起完成民進黨的初選，讓民進黨這次初選能夠更榮耀，「我們把這樣的能量投注到將來屏東的發展、屏東的打拼」，她也要謝謝兩位優秀的同志莊瑞雄、鍾佳濱，並會透過電話及簡訊表示感謝，「因為有他們的參與，有他們的競爭，我們完成了民進黨最驕傲的民主競爭的價值」。

▲民進黨立委周春米受訪。（圖／周春米國會辦公室提供）

周春米表示，初選過程雖然有些激烈、交鋒，但是大家都是希望把自己最好的一面呈現出來，在初選告一段落後，將向莊瑞雄、鍾佳濱請益，把對屏東的願景和政見融入將來的規劃當中。

周春米說，感謝很多的同事和同志給她的關心，謝謝媽媽和先生無私付出，守護、保護、信賴自己，讓她能夠更義無反顧及當仁不讓，並謝謝所有的團隊，「為了屏東更好的未來，大家會團結」，未來將繼續如常參與服務和行程。

周春米坦言，這次初選過程的激烈，是民主競爭必然的經驗，今天初選也告一個段落，結果已經確定，會盡最大的努力去彌補傷痕，她也會盡最大的努力，去尋求兩位委員及其支持者的建議。

周春米說，她這次贏的關鍵，就是大家對於屏東價值的堅持，希望繼續延續安居樂業、我屏東我驕傲的品牌，這幾年來來奮戰的過程，她何其有幸能與屏東縣長潘孟安一起做打拼，「我想，最重要的基礎就是一個信賴，當然我們自己也要努力，在基層服務、活動參與、各個社團的連結上，大家都看得到周春米，小米姊姊大家看得到、找得到、叫得到」，未來將持續秉持這個標準，腳踏實地的守護大家對自己的信賴，榮耀整個屏東的價值。

周春米說，原本中央黨部規劃分3天進行民調，不過，3家民調機構共有40多位訪問員，昨天順利完成民調，相關民調進行的過程就請黨中央向外界說明。