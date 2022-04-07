屏東縣長初選勝出　周春米：團結眾人再創屏東品牌的價值

▲▼黨內初選勝出，周春米感謝大家支持 。（圖／記者陳崑福翻攝，下同）

記者陳崑福／屏東報導

民進黨屏東縣長黨內初選由立法委員周春米勝出，周春米發表感言：「深深的感謝，她感謝所有屏東鄉親、團隊、志工、鄉鎮民選公職人員、社區社團責人等的信賴、支持、參與，大家一起完成這次民進黨的初選，這份榮耀的能量她會投注到未來屏東的發展，成為最強的第四棒，延續屏東的價值跟驕傲，再創屏東品牌」。

周春米表示，這次勝選，千言萬語就是一句深深的感謝；她也感謝兩位一起競爭的同志，共同完成這次民進黨民主競爭的過程和價值，她也會聯繫鍾佳濱委員以及莊瑞雄委員，後續也會向兩位同志請益關於屏東的願景、打拼及政見，在五大核心產業、六大發展區域的基礎上，融合成為未來對屏東建設。

周春米強調，激烈的初選過程是民主競爭的必然，如今民進黨的初選已告一個段落，她會盡最大努力，尋求兩位同志和支持者的合作，為了屏東更好的未來，她會團結大家，共同迎戰2022年的屏東縣長選舉。

▲鍾佳濱恭賀周春米勝選。

鍾佳濱首先祝福周春米委員和競選團隊，並表示如同他在政見發表會所述，「初選沒有輸贏，團結才能贏得大選」。因此接下來他和服務團隊，將與縣長提名人並肩作戰，為民進黨在屏東贏得年底大選，期望團結一心，共同為屏東鄉親的未來打拚。

莊瑞雄謝謝屏東的鄉親，也感謝其他兩位參選人，表示，這是一場很精彩的初選，恭喜周春米委員勝出這次初選提名。「讓屏東更超越，是我一直以來的目標，感謝這一路上陪伴的好朋友跟雄讚團隊，我會繼續更努力，來答謝各位鄉親的支持」。