周春米邀鄉親創造歷史　要拼出「屏東第一位女縣長」

▲立委周春米。（圖／記者陳崑福翻攝）



記者杜冠霖／綜合報導

競爭激烈的民進黨屏東縣長黨內初選，7日中午結果出爐，確定由立委周春米勝出。對此，周春米表示，要感謝兩位共同參與這場初選的優秀同志鍾佳濱、莊瑞雄，初選過程中十分激烈，難免有些擦槍走火，接下來更要與屏東鄉親一起創造歷史，拚出屏東第一位女縣長。

民進黨中央黨部公布了屏東縣長黨內初選結果，由周春米贏得這場初選，待中執會通過，將正式代表民進黨成為2022屏東縣長的候選人。

周春米表示，要感謝兩位共同參與這場初選的優秀同志鍾佳濱、莊瑞雄，初選過程中十分激烈，難免有些擦槍走火，但也讓屏東鄉親看到民進黨民主競爭的價值，「我們永遠都是屏東隊，一定會向兩位委員請益，一起為屏東打拼。」

周春米指出，接下來更要與屏東鄉親一起創造歷史，拚出屏東第一位女縣長。也要感謝，來自屏東縣33鄉鎮市，從縣議員、鄉鎮長、代表、村里長、農漁會幹部等，以最貼近基層民眾的在地力量，一路上幫助、支持、鼓勵、輔助，「也相信春米延續安居樂業，帶領屏東繼續向前的夢，我不會讓大家失望的。」

對於屏東縣長選戰，周春米說，競選屏東縣長這條路是崎嶇且艱辛的，但自己有這麼一群打過這場初選的團隊夥伴和志工團，「因為你們的付出與打拚，讓春米知道，在我陷入每天滿檔的行程事務時，能有強而有力的後盾，幫我披荊斬棘，解決問題，因為有你們，才讓我更有勇氣、毅力、堅持到底，謝謝大家。」

周春米直言，初選過關也是責任的開始，自己和團隊會全力準備年底大選，以初選時提出的五大核心產業、六大發展區為基礎，並納入兩位黨內同志初選期間對屏東提出的願景，提出更細緻的施政藍圖，爭取屏東縣民的認同。