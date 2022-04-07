快訊／鍾佳濱承諾與周春米並肩作戰　「團結一心共同為屏東打拚」

▲民進黨立委鍾佳濱。（圖／鍾佳濱服務處提供）



記者林銘翰／台北報導

民進黨7日公布屏東縣長初選民調結果，最後由立委周春米勝出，民進黨預計20日召開中執會正式提名。對此，民進黨立委鍾佳濱表示，祝福周春米和競選團隊，接下來他將與縣長提名人並肩作戰，為民進黨在屏東贏得年底大選，期望團結一心，共同為屏東鄉親的未來打拼。

根據民進黨公布的對比式民調，立委周春米、鍾佳濱、莊瑞雄與國民黨對手蘇清泉對比，周春米對比蘇清泉是58.9866%與12.6598%；莊瑞雄對比蘇清泉是51.6401%與15.9056%；鍾佳濱對比蘇清泉則是44.8717%與15.1235%。

鍾佳濱7日中午發布新聞稿表示，祝福周春米和競選團隊，如同周春米在政見發表會所述，「初選沒有輸贏，團結才能贏得大選」，接下來自己和服務團隊將與縣長提名人並肩作戰，為民進黨在屏東贏得年底大選，期望團結一心，共同為屏東鄉親的未來打拚。

鍾佳濱指出，從初選一路走來，自己都堅持走對的方向，以政見、願景與競選團隊一步一腳印地爭取選民認同，也感謝在這段期間出來相挺的前輩、立法院同仁及親友們，大家都是為了民進黨「清廉、勤政、愛鄉土」的共同理念在奮鬥，且讓我們繼續向前邁進，共同為台灣打拚。

鍾佳濱說，對於初選結果自己完全尊重，不過經過初選後，他認為目前電話民調方式仍有不足之處，過程中各方也提出不同意見，因此未來會在適當時機提出討論，並且邀請其他參選人向中央黨部提供改進建言。

鍾佳濱也承諾，未來會繼續為服務屏東鄉親而努力，而自己在競選過程中提出的政見，也會以適當的角色協助新任縣長促進推動，讓屏東科學園區帶動就業、便捷交通建設均衡區域發展、充實教育與醫療資源滿足偏鄉需求等各項願景逐一實現，讓屏東故鄉的發展更加美好、鄉親更加幸福。

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