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老闆夫妻日供3餐「滿桌豐盛照曝」　他80公斤被餵到115公斤

記者黃翊婷／綜合報導

嘉義一名網友7日在臉書PO出2張圖片並表示，自從新冠肺炎疫情爆發以來，因為無法出去買便當，老闆和老闆娘乾脆自己煮3餐給員工吃，每一餐幾乎都是有肉有菜，十分豐盛，擺滿整整一桌，把他從原本80公斤的體重餵到115公斤。菜色照片曝光後，羨煞超過9000名網友，大家紛紛留言稱讚，「老闆娘太會煮」、「看起來好好吃」、「老闆真是佛心」。

老闆夫妻日供3餐「滿桌豐盛照曝」　他80公斤被餵到115公斤（圖／翻攝自Facebook／爆怨公社）

▲原PO分享「員工餐」的豐盛菜色。（圖／翻攝自Facebook／爆怨公社，下同）

原PO在臉書「爆怨公社」的文章中提到，以前都是貼錢買便當，自從疫情爆發之後，老闆說因為疫情問題不能出去幫忙買便當，乾脆自己煮讓員工每天在公司吃3餐，還總說「吃不夠廚房還很多」，把他從80公斤餵到115公斤，便當錢也照樣補貼，「我想問老闆！如果我離職了，要去哪裡找到像你一樣的老闆？心好累，晚上6點了，老闆娘說還沒煮好飯，要等吃飽才能回家。」

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老闆夫妻日供3餐「滿桌豐盛照曝」　他80公斤被餵到115公斤（圖／翻攝自Facebook／爆怨公社）

▲網友稱讚老闆娘廚藝好。

而在附上的照片中，原PO將10張照片組合成2大張圖，只見每一餐幾乎都是有肉有菜，有時是整盤雞肉、整隻魚或一大盤蝦子，還有蘿蔔湯、火鍋等不同菜色，看起來營養均衡又十分豐盛美味。

文章被轉貼到「爆料公社」臉書粉專，吸引超過9000名網友按讚，並紛紛留言表示羨慕，「老闆娘太會煮」、「看起來好好吃！每樣菜色我都可以」、「老闆真是佛心」、「把你餵胖，讓你想離職也走不了，繼續做、繼續吃，計畫通」、「還缺員工嗎？員工餐好好吃，好幸福哦」、「別人的老闆總是不會讓我失望」。

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