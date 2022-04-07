高雄機車衝人行道有多扯？3年前阿伯罰站30秒影片再現　網看傻

記者黃翊婷／綜合報導

居住在高雄的波蘭籍記者Tomasz Śniedziewski兩度於推特PO文抱怨當地交通，騎士將機車騎到人行道上，還對行人按喇叭、從後方催油門逼讓路。近日有網友重新上傳一段2019年的影片，同樣發生在高雄，一名阿伯走斑馬線過馬路，卻遇到19名騎士集體衝上人行道違規右轉，讓他在斑馬線上「罰站」整整30秒。

▲至少19名違規騎士無視行人，讓阿伯被迫站在斑馬線上「罰站」30秒。（圖／網友授權使用）

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波蘭籍記者Tomasz Śniedziewski第一次在推特PO文抱怨後，高雄市長陳其邁下令嚴格執法取締，但他4月1日再度氣炸發文，表示依然有民眾在人行道上騎機車，旁邊甚至還有媽媽推著嬰兒車，看起來超危險，再次掀起各界熱議。

▲波蘭記者抱怨在高雄人行道上被騎士「按喇叭」逼讓路。（圖／記者賴文萱翻攝）

YouTube頻道「台灣駕駛違規肇事資料庫」近日也上傳一段2019年的影片，地點同樣發生在高雄，只見一名阿伯走斑馬線過馬路，就在快要抵達對面的人行道時，卻被集體違規右轉的騎士阻斷去路，前後至少19名騎士騎上人行道，但都沒有人願意禮讓行人，阿伯就這樣站在斑馬線上「罰站」整整30秒。

這段影片是一名陳姓網友上傳至臉書「爆怨公社」，他當時就在路口停等紅燈，沒想到卻看見這一幕，讓他超級傻眼，「這已經是常態了……我想當地人應該知道在哪裡，真的看不下去。」

如今高雄機車騎上人行道的事情再度引發討論，這段影片重新上傳後也掀起網友們熱議，「走在斑馬線上還可以被物理卡住過不去，真的是世界奇觀，台灣專屬了」、「這樣還有那麼多人好意思去罵那位說出事實的波蘭記者」、「這是很久以前的影片了，不過也沒差，反正現在還是一樣，順帶一提，這是在高雄，高雄人的選擇」。