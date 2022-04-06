Google評論收1星負評　老闆見「2字原因」超無奈！眾挺：你沒錯





▲因為店家沒開店，客人怒給1星評論。（示意圖／記者曾筠淇攝）

記者施怡妏／綜合報導

清明4天連假許多人開心出遊，有些店家也會貼出休店的公告，避免民眾撲空，一名老闆連假期間店休，開心放假的好心情卻被一則留言搞壞了，原來是有網友在Google評論給一星負評，僅留下2個字「沒開」，讓老闆又難過又好笑，明明有貼公告「店休」，卻還收到這樣的評論，貼文一出，眾人也替老闆喊冤。

原PO在臉書「爆怨公社」發文，連假四天開心休假，結果卻看到有網友在Google評論留下1星，理由則是「沒開」，看到這篇留言他感到委屈，「連假就是休假，沒開門我們也會公告」，就因為沒開店所以被評1顆星，「難過想哭在這裡」。

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貼文一出，網友安慰他，「感覺走在路上被抹了一臉大便」、「像這種都是胡亂評的，沒意義啊」、「好在還有寫理由，有些不寫理由就給一星」、「有時候一致五顆星的店家我反而不敢去，因為很明顯就是洗來的評價」、「可能餓到失去理智了」、「他一定是非常想吃」、「恭喜你躲過一枚奧客？ 我自己看到這種評價都不會列入參考不用擔心」。

也有不少網友分享超荒謬的負評經驗，「我老公他哥的餐廳，收到1星：老闆娘炒菜都不笑」、「我看過某間餐廳被評價一顆星，原因：沒吃過」、「我還看過評價一星的原因是他隔壁的自助餐太難吃，兩間店沒任何關係」、「我們店有收到一顆星，原因是沒去過」。

▼老闆感到委屈。（圖／翻攝自FB爆怨公社）