老婆1句話他果斷結紮！「愛愛一次50元」網見3年總額狂笑：委屈了

▲人夫為了愛妻結紮。（示意圖／取自Pexels）

記者曾筠淇／綜合報導

倘若夫妻不考慮生子，有些人可能就會動結紮手術，就有一名人夫發文透露，當初他因為老婆1句話，便果斷結紮，怎料3年後卻讓他超哀怨，「女人的嘴，騙人的鬼！」貼文曝光後，吸引大票網友笑回，「好同情你但又忍不住」、「這麼慘的事，為什麼我卻想笑啊」。

這名網友在臉書社團「爆怨公社」上貼文，提到當初因為老婆1句話，他就鼓起勇氣去做結紮手術，術後，他只要與老婆「恩愛」一次，便會將50元硬幣投進撲滿內，藉此記錄「性福美滿」的生活。

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只不過，人夫隨即曬出一張照片，「3年過去了！啊啊啊啊啊！450元！」撲滿裡面只有9枚硬幣，代表夫妻倆這3年只有「恩愛」9次，因此他就苦笑說道，「在手術3周年的日子，我決定宰了這撲滿來慰藉我小小輸精管*2在天之靈。女人的嘴，騙人的鬼！」

▲夫妻倆3年僅「恩愛」9次。（圖／翻攝自Facebook／爆怨公社）

貼文曝光後，一票網友笑翻直呼，「建議之後改一次存1000元，這樣看起來比較多」、「好像買保險套比較省」、「在還沒看到你的貼文前，我感覺我好悲哀，看到你的貼文之後，我感覺我好幸福」、「感謝分享，還好我的結紮費一年都回本囉」、「我破萬了」、「哈哈哈好慘餒」、「你委屈了！真的女人的嘴，騙人的鬼」、「突然感覺我老婆對我真好，至少還有每季福利可領」。

此外，有網友好奇結紮的感覺和影響？原PO也大方透露，「其實沒影響，射精也還是會有精液，只是裡面沒精蟲而已」，一切都和以前沒什麼不同，且當時做手術，「我完全沒感覺就結束了。」