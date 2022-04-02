高鐵發車時間藏玄機！提前半小時到「卻慘錯過」他QQ：我錯了

▲原PO眼睜睜看著高鐵開走。（示意圖／記者李毓康攝）

網搜小組／鄺郁庭報導

明明提早半個小時到高鐵站，結果卻因為一個決定，直接GG了！有網友在臉書「●【爆怨公社】●」貼文，說他是7點的高鐵，但因為突然肚子餓，跑去買了吃的東西，回到月台時是6點59分，本來以為剛剛好，下一幕卻悲劇了，「看見車門BBB的關上。」讓網友們紛紛幫QQ，又忍不住笑出來。

這位網友一開頭就直呼，「我錯了，我不該最後一分鐘才踏上月台。」說他要搭7點的高鐵，6:30就到高鐵站，想說還有時間，就悠哉的坐在月台等候。沒想到隔了10分鐘，他突然覺得肚子餓了，就衝去樓下的超商要買東西果腹，不過因為有人潮，所以排了一下隊。

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買好東西之後，「時鐘6:58剛跳6:59的時候，我重新踏上了月台（眼前的高鐵時鐘）」，本來以為會是剛好上車，原PO卻看見高鐵的車門59分時就關上，「然後又過了一分鐘，列車出發……」這讓他不禁抱怨自己，「學到教訓了，我以後不當最後一分鐘的乘客啦！」

▲原PO為了買吃的，回到月台上已經來不及搭上高鐵。（圖／翻攝自●【爆怨公社】●）

貼文一出，就有人同情笑呼，「世界上最遙遠的距離莫過於車子在你眼前，卻上不了」、「有沒有記得揮手道別」、「你已獲得『看著列車離開』的成就，解鎖完成」、「在這酸甜苦辣的彩色人生……這應該算辣的（？）」。

另外，也有網友提醒，「高鐵跟台鐵不一樣～台鐵票上的是車子到達時間；高鐵票上寫的發車時間，就是車子出發時間，時間到就走了」、「高鐵的時間，寫的都是列車開走的時間，不是到站的時間XDXD」、「上頭寫的時間是發車時間呀！通常會在表定時間前一分鐘左右關門，準點發車」、「7:00整的高鐵，指的是7點整發車，不是7點整關車門」、「如果不趕時間，當天對號座的車票是可以任意搭乘當天任何一班的自由座喔！只是進出站時可能要請工作人員幫忙開個門這樣。」