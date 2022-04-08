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廖老大霸氣下戰帖！喊話中國「破我紀錄就捐450萬」：2年內有效

記者閔文昱／綜合報導

台灣賽車教父「廖老大」因不滿大陸抖音網紅杰尼龜「HG杰爺」嗆聲台灣沒快車，因而改裝奧迪TT RS「打龜號」來一較高下，並於6日以8.72秒打破對方的8.93秒的成績，而他7日晚間再喊話，表示只要中國車手能在2年內，以和他的同樣條件下打破他的紀錄，他就會捐出100萬人民幣（約新台幣452萬元）做慈善。

廖老大7日在臉書霸氣向中國車界喊話，表示只要有任何人能用和他一樣的條件，使用AD TT五缸發動機，並在10台電視台媒體、1萬名觀眾以及10萬名觀看直播的粉絲面前，以政府合法申請的道路上，開出8.72秒以內的成績，那麼他就會立刻捐款100萬人民幣，「杰尼龜只給我2個月的時間，我給中國朋友2年的時間破紀錄；這句話2年內有效！」

▲廖老大向中國車界喊話。（圖／翻攝自Facebook／賽車教父-廖老大）

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▲廖老大向中國車界喊話。（圖／翻攝自Facebook／賽車教父-廖老大）

針對杰尼龜質疑8.72秒成績，「成績不敢拿出來，還說自己是亞洲紀錄，你要笑死我嗎？」更稱廖老大上傳車涯就要刪除成績。對此，廖老大則秀出美國車涯成績，並嗆「如果你想看到我大陸的車涯影片，我可以公開給你沒問題，請你先將你的車涯成績先給大家看清楚，8.93秒是你先創下來的，你是不是應該先公告給大家？每個人都知道你這8.93秒是造假的。」

▲廖老大打龜號6日零四測試飆出8.72秒紀錄。。（圖／記者游瓊華翻攝）

▲廖老大打龜號6日零四測試飆出8.72秒紀錄。（圖／記者游瓊華翻攝）

廖老大6日上午10點在風車大道測試「打龜號」，前兩趟都打破對手8.93秒的成績，三趟測試結果出爐，第二趟飆8.72秒為最快紀錄，打龜成功。他雖無緣打破亞洲紀錄，但仍讓現場沸騰、歡呼聲連連，直播最高甚至還湧進8萬人觀看，廖老大也表示會再繼續調整車子的狀態，繼續挑戰亞洲紀錄。

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