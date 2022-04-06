車手視角震撼片曝！打龜號飆8.72秒打趴杰爺　8萬人同場歡呼

記者游瓊華、唐詠絮／台中報導

台灣賽車教父「廖老大」因不滿大陸抖音網紅杰尼龜「HG杰爺」嗆聲台灣沒快車，因而改裝奧迪TT RS「打龜號」來一較高下，今（6日）在台中港「風車大道」做0到400公尺加速實測，湧入10萬民眾到場歡呼觀看，他以8.72秒成績超越傑尼龜的8.93秒時，第一視角影片也震撼曝光。

▲廖老大打龜號。（圖／記者游瓊華翻攝）

▲廖老大打龜號出發。（圖／記者游瓊華翻攝）

廖老大先前在彰化0到100加速，測出2.16秒，已經比杰尼龜「HG杰爺」對手快，這次零四測試，三趟測試最快成績為第二趟，為8.72秒，第一趟則為8.91秒，第三趟8.77秒，打龜成功，更有機會挑戰8.62秒亞洲紀錄。

▲賽車手郭國信。（圖／記者游瓊華翻攝）

只見資深賽車好手郭國信坐在「打龜號」車內，引擎馬力「砰砰砰」一路奔馳，絲毫不受到咻咻的強風及顛簸的路面影響，依舊飆出8.72秒好成績，廖老大說，這次未能打破亞洲紀錄，會再花時間重新調整車輛狀態，繼續向上，再給他2個月時間一定能破亞洲紀錄。

▲廖老大打與賽車手郭國信受訪。（圖／記者游瓊華翻攝）

廖老大今日在風車大道測試，以8.72秒打破對方8.93秒的成績，引起網友討論，有人驚喊「這麼爛的地還可以跑這樣，真的強！」、「這場地都能跑出這成績，如果專業場地應該更快」、「這麼爛的地還可以跑這樣真的強」。廖老大的直播最高也湧進8萬人觀看，更有上千人到現場加油，親眼見證紀錄。